Det var kjedsomheten og datteren som gjorde at hun kom seg til universitet, til tross for at hun for lengst var ferdig i arbeidslivet.

– Det startet med at datteren min ga meg en liten dytt da hun så jeg kjedet meg som pensjonist. Greit nok tenkte jeg da, jeg kan ikke sitte her å løse kryssord resten av livet, sier Huseby.

Ifølge tall fra Samordna Opptak, er 85 % av årets studenter under 30 år. Av folk som har takket ja til studier i år, er det kun 0,2 % av studentene som er 60 år eller eldre.

Det var historiefaget på Universitet i Sørøst-Norge som ble redningen i det hun beskriver som et ellers kjedelig pensjonistliv.

– Det tok litt tid før hjernen fungerte igjen etter å ha vært borte fra skolebenken i 60 år. Jeg har alltid vært interessert i religion og mennesker, da falt valget på et årsstudium i religion, livssyn og etikk først. Men det ble jo bare mer og mer studier, sier Huseby.

77 år og bachelorgradskriving

Mer studier ble det også. Etter det første årsstudiumet gikk hun like så greit løs på en bachelorgrad i en alder av 77 år.

– Etter jeg var ferdig med religionstudiene, så tenkte jeg at sosiologi var morsomt. Så da ble det to år med sosiologi, og til slutt valgte jeg å skrive en bachelor i det, og da fikk jeg jo en bachelorgrad i sosiologi, forteller hun.

Men ikke tro hun ga seg etter at bachelorgraden. Da hun var 79 år ventet mer studier. Neste fag som skulle på CVen ble internasjonal forståelse og samarbeid (IFOS).

– Hva skal du med alle studiene dine?

– Nei, jeg får ikke jobbet noe nå uansett. Men det er gøy å endelig forstå hvordan verden fungerer. Plutselig skjønner jeg hvorfor ting er som de er, litt aha-opplevelse, forteller hun.

Henger på universitet

Det at hun er eldre enn medstudentene, syntes Ingjerd er helt greit.

– Jeg syntes det er så gøy, vi har kollokviegrupper og jeg føler er en del av gjengen. Noen ganger har de unge godt av å høre fra en med litt mer livserfaring, forteller Huseby

Ettersom Ingjerd har tatt alle fagene i internasjonal forståelse, blir det spennende å se

– Beholder jeg vett og kunnskaper i lengre tid fremover, så er det jo bare å dra på universitet. Det er jo fri ferdsel på forelesninger. Kanskje jeg skal studere litt språk, ler hun.