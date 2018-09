– Dette skal feires. Jeg er så utrolig lykkelig, glad og stolt over det vi har fått til sammen. Det er helt ubeskrivelig, sier Caroline Graham Hansen til TV 2.

Norge-stjernen har hatt flere store nedturer den siste tiden. Det skuffende mesterskapet forrige sommer, finaletap med Wolfsburg og flere skader. Men endelig fikk hun en skikkelig opptur.

20-årige Ingrid Syrstad Engen og mer rutinerte Isabell Herlovsen scoret målene Norge trengte i den livsviktige 2-1-seieren som sikret gruppeseier og VM-billett.

– Vi har hatt utrolig stort fokus på at det var Nederland som kom hit for å forsvare sin billett, for det var vi som måtte vinne. Vi har snakket så mye om det. Jeg har aldri opplevd en sånn genuin tro på at vi skulle vinne. Ingen var nervøse og det var god stemning. Den følelsen har vi hatt hele dagen, jeg har aldri vært borti det før, sier Wolfsburg-spilleren.

– Også gikk vi utpå der og vant. Det vi tenkte skulle skje, det skjedde.

​Graham Hansen mener at den mentale inngangen var en viktig grunn til at Norge klarte å innfri.

– Det viser hvor mye det har å si at man må ha tro på det man gjør. Hvor mye det har å si at vi ufarliggjorde den situasjonen vi var vi. Det var mye negative ting som stod på spill. Vi har alltid kvalifisert oss for VM. Kampen hadde mye å si. Det kunne fått store konsekvenser, men vi har ikke hatt fokus på disse tingene. Vi har bare kost oss. Det var en finale og vi vant den.

– De fleste avskrev oss

​Den blide 23-åringen TV 2 møter i mixed zone er i et helt annet humør enn det hun var da forrige EM endte i tårer.

– Vi spilte vårt dårligste mesterskap noensinne. Det å gå ut av det mesterskapet, alle krever at noe må skje, men vi valgte å stå sammen og at det var den riktige veien å gå.

Og like etter det skuffende mesterskapet startet Norge den nye kvaliken med å tape mot Nederland. Nå bryr ingen seg om det tapet.

– Vi fikk en tøff start med å tape for Nederland i kvaliken. De fleste avskrev oss. I dag vant vi mot Nederland. Folk gråter og jubler. De følelsene som ligger bak kom ut da dommeren blåste av, den lettelsen og den gleden. Beviste hvor mye det betyr og hvor lang den reisen har vært.