Flau Rosted om gamle meldinger: – Har jeg ikke slettet de ennå, nei...

Se Norge-Kypros på TV 2 og Sumo torsdag fra kl. 20.

Sigurd Rosted er glad i fotball – og han blir veldig engasjert når lagene han er glad i spiller.

Hans tidligere klubb Sarpsborg har imponert ved å ta seg til gruppespillet i Europaligaen.

For Rosted har gamleklubbens suksess bydd på utfordringer – særlig i etterkant av hjemmeseieren mot St. Gallen i en av kvalikrundene.

Fikk beskjed om å dempe seg

Dagen derpå lå det en lapp foran døren der det stod: «Må vi uttrykkelig be om at gårsdagens skriking var i går veldig forstyrrende og ikke verdt å gjenta og i tillegg i strid med husets regler.» ​

– Jeg satt ute med kjæresten min og spiste middag første ti minuttene, mens jeg så på TV-en gjennom døren. Så ble det scoring og store sjanser. Da ble man litt ivrig, og dagen etter lå det en lapp utenfor døren om at dette var siste gang, og at det var altfor mye skriking, sier Rosted.

– Jeg syns det bare var moro.

– Kan du garantere at det var siste gangen?

– Det blir nok ikke det, når jeg får sett på de på torsdager, men jeg skal holde verandadøren lukket.

Siden Rosteds Gent ikke klarte å kvalifisere seg til Europaligaen, blir det nemlig ledige torsdagskvelder for 24-åringen.

– Jeg følger med på Sarpsborg. Jeg har mange kompiser der og alt slikt. Hver gang man ikke spiller samtidig som dem, så blir det match, ja.

Han legger ikke skjul på at han er vokal på banen. Det blir en del tilrop til både med- og motspillere.

Premier League-utbrudd

I tillegg til Sarpsborg står Liverpool stopperens hjerte nært. I hans yngre dager kunne det gå litt over styr – ikke minst i et par meldinger via sosiale medier til TV 2-kommentator Kasper Wikestad:

«Skal jeg slå deg i trynet med vilje, så får vi se om det gjør vondt eller ikke? Siden du mener det ikke gjør vondt »

«Er du blind? Ren takling på ball av Shawcross. Også gråter du for spilleren som spiller 48 sek senere. Krisekommentator er du»

– Jeg har ikke slettet de ennå nei..., smiler han blygt da TV 2 viser han de flere år gamle oppdateringene, som det også var lang tid mellom.

Meldingene var sporadiske og impulsstyrt, men Rosted rister litt på hodet av sitt yngre selv.