Stemningen er god i den norske troppen før Nations League starter med Kypros på besøk på Ullevaal torsdag.

Landslagssjef Lars Lagerbäck virker til å ha fått spillerne med på sitt prosjekt. Mye på grunn av sin seriøse, men lune væremåte.

– Det er en hel gjeng med nye spennende fotballspillere som elsker å spille med flagget på brystet. Tidligere har det vært slik at det å komme på landslagssamling ikke var det store. Nå har de fått en trener de er villige til å dø for, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter å ha vært tett på miljøet noen dager.

Alle spillerne TV 2 har snakket med sier seg enig med Mathisen.

– Vi håper å bygge videre på det vi har gjort under Lars. Vi er ubeseiret på Ullevaal, har et spennende lag på gang, mange rutinerte og en god mix av unge som kommer opp. Vi spiller jevnlig i gode klubber i store ligaer. Det skal ta oss langt i lengden. Det er mesterskap som er målet. Jeg føler vi er på gang til å bygge opp noe stort, sier Sander Berge til TV 2

Fin fyr

Men hva er greia med Lars Lagerbäck?

– Lars er en veldig fin og god manager. Han er en avbalansert og rolig herremann, så absolutt noen å dø for, sier Alexander Sørloth til TV 2.

For enkelte av spillerne har Lagerbäcks metoder betydd noe på et personlig nivå.

– Han har hjulpet meg mye med å ta karrieren min videre, sier Bjørn Maars Johnsen.

– Han er en jævla bra person. Han hjelper meg og viser hva jeg kan gjøre for ham. Han har lært meg å spille med hjertet, og gjør meg stolt over å være på landslaget.

– Han er en fin person. En man kan snakke med. Han tar imot hvem som helst, når som helst, hvis man vil snakke om noe. Du føler og tror på det han tror på, sier visekaptein Omar Elabdellaoui.

Kjedelig, men nødvendig

Og djevelen til den svenske landslagssjefen ligger i detaljene.

​ – Vi har fått en trener som vi har veldig tro på alle sammen. Han er veldig klar og tydelig på hva han ønsker. Det er mye repetisjon og mange møter, men det er det som skal til. Vi kjøper det og er enige, sier Martin Ødegaard.

– Kjedelig?

– Det kan bli kjedelig selvfølgelig. Det er ikke alltid repetisjon er så gøy, men det trengs. Vi er veldig happy med ham.

En klar, tydelig, enkel spillestil er også viktig for at laget stiller seg bak svensken.

– Han er veldig klar i budskapet sitt, om at her må det jobbes og at vi må stå på og jobbe hver eneste dag for å bli bedre. Det er en trener som har hatt stor suksess, så vi tror på at han vet hva han snakker om. Jeg syns måten Lars har endret oss på har vært med stor suksess. Så vi får håpe at vi kan levere nå når det gjelder, sier Markus Henriksen.