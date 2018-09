Straffen er den samme som da lagmannsretten behandlet saken. Dommen i Høyesterett falt tirsdag.

Høyesterett mener Hussain var å anse som deltaker i IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015.

Han dømmes også for å ha rekruttert to medlemmer til IS, samt for å ha gitt økonomisk støtte og utstyr til to andre medlemmer.

Høyesterett peker på at slike organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier og at det av allmennpreventive årsaker må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.