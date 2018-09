Trumps rådgivere stjal papirer fra pulten hans for hindre ham i å gjøre «katastrofale valg»

​I en eksplosiv ny bok, skrevet av Watergate-legenden Bob Woodward, kommer det frem at president Trumps aller nærmeste medarbeidere har gått til ekstreme lengder for å stoppe det de ser på som «farlige impulser». Blant annet skal de ha gjemt papirer for at presidenten ikke skulle ha mulighet til å signere dem

Kaller Sessions «tilbakestående»

Som ung reporter i 1972 var Woodward sammen med Carl Bernstein den som gjorde Watergate-skandalen offentlig for det amerikanske folk. Siden den gang har han skrevet en rekke bøker om amerikanske presidenter, og ifølge amerikanske medier er «Fear: Trump in the White House» minst like sjokkerende som hans tidligere verker. Dette er blant påstandene som kommer frem i boken:

Han skal ha kalt justisminister Jeff Sessions, en av hans tidligste allierte, for «tilbakestående» og en forræder. Dette som følge av spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Trump skal ha beordret forsvarsminister James Mattis å ta livet av den syriske presidenten Bashar al-Assad som følge av statens bruk av kjemiske våpen mot sivile i det krigsherjede landet, til Mattis' fortvilelse. Mattis skal ha omtalt presidentens oppførsel på nivået til en femte- eller sjetteklassing.

Stabssjef for Det hvite hus, John Kelly omtaler Trump som helt av hektene. – Vi er i «Crazytown». Jeg vet ikke hvorfor noen av oss er her. Det er den verste jobben jeg har hatt, sier stabssjefen.

Gjemte Sør-Korea-brev

Boken åpner ifølge CNN med en dramatisk scene der tidligere økonomirådgiver Gary Cohn så et utkast han vurderte som farlig for rikets sikkerhet på presidentens pult. Brevet skal angivelig hatt som mål om å trekke USA ut av en kritisk handelsavtale med Sør-Korea. Trumps nærmeste rådgivere skal ha vurdert at dette kunne satt en stopper for et topphemmelig program som skal kunne plukke opp en Nord-koreansk missilutskyting på bare syv sekunder.

– Jeg stjal det fra pulten hans. Jeg kunne ikke la ham se det. Han skal aldri se det dokumentet. Må beskytte landet, skal Cohn ha sagt til en bekjent.

Også tidligere stabssekretær Rob Porter skal ha stjålet og gjemt Trumps dokumenter ved flere anledninger.

– En tredjedel av jobben min var å prøve å reagere på de farlige ideene som han fikk for seg, og prøve å gi han grunner til å tro at de ikke var så gode, sier Porter i boken.