Norge - Nederland 2-1

Se målene i Sportsnyhetene øverst!

Fotballjentene er klare for VM-sluttspillet i Frankrike neste sommer etter å ha slått Nederland 2-1 i skjebnekampen foran over fem tusen tilskuere på Intility Arena.

– Det er så deilig. Vi har kommet så hardt. Vi har hatt det tungt tidvis, men det er så forbanna deilig å vise at vi er så gode og skal til VM, sier Norges landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

Dermed må de nederlandske jentene, som er regjerende europamestere og sto uten tap i VM-kvalifiseringen, ut i playoff.

Norge startet forrykende og hadde i løpet av seks minutter de norske jentene gått opp i 2-0. Først var det Ingrid Syrstad Engen som styrte inn 1-0 etter et hjørnespark, før Isabell Herlovsen brøytet vei og fint satte inn 2-0-målet.

Martin Sjögrens kvinner styrte kampen innledningsvis, og hadde også et stolpetreff ved Lisa Marie Utland, men så kom Nederland på en sjelden visitt.

Halvtimen var spilt da Maren Mjelde feilberegnet et oppspill og ballen forsvant inn bak midtstopperen. Vivianne Miedema snappet ballen, rundet Norge-keeper Ingrid Hjelmeseth og satte inn reduseringen for gjestene.

Miedema hadde en eventyrlig mulighet kort tid etter, men ble stoppet av Hjelmeseth. Norge var heller ikke ufarlige og Frida Maanum hadde et forsøk i tverrliggeren da hun traff godt på volley fra 25 meter.

Det ble et stormløp mot det norske laget i første halvdel av andreomgang, og Hjelmeseth måtte tidlig ut i full strekk for å hindre utligning for Nederland.

Norge kom etter hvert bedre med i det, før det igjen i sluttminuttene ble sterkt press fra nederlenderne. På overtid var det fullstendig kaos i den norske 16-meteren, men Norge holdt imidlertid unna og sikret seg VM-billetten.

– Det er noe med å score så tidlig og vi vet vi må vinne, da blir det en lang kamp. Mange så på klokken og ventet med på å bli ferdige. Jeg synes vi gjorde en god kamp, sier Hjelmeseth til TV 2.