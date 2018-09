​Det er i forbindelse med den nye kampanjen til den svenske kondomfabrikanten at skuespiller Josefine Frida Pettersen (22) dukker opp i den erotiske scenen.

– Hovedmålgruppen vår er unge mennesker og vi ønsket å ha med Josefine for å nå ut til flere. Hun har et bredt nedslagsfelt i befolkningen etter «SKAM» og hun har blitt en viktig rollemodell for de unge. At hun ønsker å sette fokus på kondombruk sammen med oss er utrolig gøy, sier Lise Berlioz, pressesjef i RFSU Norge.

Det er liten tvil om at reklamen kan være av det drøyeste laget. Det bekymrer ikke RFSU.

Se utdrag fra reklamen øverst i artikkelen.

– Vi ønsket en kampanjefilm som var direkte og ærlig, der vi kunne vise at kondomet kan være en naturlig del av sex. Vi har turt å sette kondomet inn i den sexy sammenhengen den faktisk tilhører og når man bruker kondomet er de fleste nakne og har sex. Vi ønsker ikke å provosere noen, men heller inspirere til bruk, forklarer Berlioz.

RFSU beskriver seg selv som en partipolitisk uavhengig organisiasjon som jobber for «digg og sikker sex». De lanserte nettopp kampen DearCondom, hvor formålet er å få flere til å bruke kondom.​

– Det er viktig å drive opplysningsarbeid mot alle som velger å droppe kondom når de har sex med ny partner. Denne kampanjen er spesielt rettet mot unge, da vi vet at dette er en stor gruppe med seksuelt aktive og seksuelt utforskende personer, og det er i tillegg den aldersgruppen som får mest kjønnssykdommer i Norge, forklarer Berlioz.

Dårligst på kondombruk

En tidligere rapport fra RFSU i 2016 kommer det frem at seks av ti nordmenn dropper kondom når de har sex med ny partner. Det ønsker kondomfabrikanten å gjøre noe med.

– Det er en kampanje med ærlig og direkte tale, samtidig som vi tør å sette kondomet inn i den sexy sammenhengen den faktisk tilhører. Vi vil formidle den friheten som kommer med å bruke kondom og dermed kunne nyte uten å måtte tenke på negative konsekvenser som følger om man ikke bruker kondom, sier Berlioz til TV 2.

Ikke alene

Det er ikke eneste skam-skuespilleren som er involvert i sex-scener.

Senere i høst kan du også se «skam»-Tarjei, kjent som Isak fra Skam, i en het sexfilm med en 42 år gammel lærer. Tarjei Sandvik Moe (19) spiller nemlig en 16 år gammel elev som utvikler et forhold med læreren sin i den erotiske thrilleren «Affære»,som har premiere 5. oktober.

Berlioz forklarer til Se og Hør at Josefine Frida Pettersen ikke vil kommentere saken.