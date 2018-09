Se avslutningen i videovinduet øverst!

Den tiende etappen til Bermillo de Sayago i La Vuelta ble avgjort med massespurt.

Elia Viviani fra Quick-Step var fullstendig overlegen og vant foran Peter Sagan.

– Det er et perfekt opptrekk av Michael Mørkøv og Fabio Sabatini. For et innlegg! Det var ferdig scoret, sa TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

Det var samtidig Quick-Steps seier nummer 60 (!) denne sesongen. Hele 17 av triumfene har Viviani stått for.

– Følg med på hvordan Viviani stenger venstresiden. Han går der og da må Peter Sagan stoppe opp. Hadde han gått til høyre, så hadde det vært en mulighet for Sagan. Han er ikke like rask som Vivani, men han finner ikke en åpning, så han er sjanseløs, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det var den andre etappeseieren for Viviani i årets Spania rundt.

–​ Jeg tror det er et av de mest perfekte opptrekkene våre i år. Gutta gjorde en skikkelig god jobb. Vi kommer fra to etapper uten seier. Alejandro Valverde vant uten at vi gjorde noe, og så ble jeg nummer tre etter en feil. I dag hadde vi litt press på oss, sier Vivani etter seieren.

Etappen var preget av flere punkteringer, og både Nairo Quintana og Simon Yates i den røde trøyen var uheldige, men de kom tilbake uten de største problemene. Det ble ingen endringer i toppen på sammenlagtlisten.

Det betyr at Simon Yates fra Mitchelton-Scott fremdeles leder med ett sekund på Alejandro Valverde (Movistar). Nairo Quintana (Movistar) er nummer tre i sammendraget, 14 sekunder bak Yates.

Se ellevte etappe av La Vuelta fra Mombuey til Luintra (208 kilometer) på TV 2 Sportskanalen og Sumo onsdag ettermiddag fra klokken 15.00.