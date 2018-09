Ifølge Sky News har nittenåringen tilstått at han sendte bombetrusler til flere tusen skoler og et United Airlines-fly.

Bombetruslene til britiske skoler sendte Duke-Cohan i mars i fjor. Den gang forklarte han at epostene var blitt forfalsket slik at de så ut som om de var sendt fra Minecraft-spillnettverket VeltPvP, fordi han hadde en konflikt med en rivaliserende spillgruppe.

Han skal da ha masseutsendt 24.000 trusler.

Men selv om det ble stor oppmerksomhet rundt de falske bombetruslene og han ble avslørt, fortsatte tenåringen fra Watford med å sende falske trusler til et stort antall ofre.

Fortsatte trusler etter pågripelse

Ifølge Sky News ble Duke-Cohan arrestert bare dager etter at han sendte trussel-epostene, men løslatt med begrensninger på hvilken teknologi han kunne bruke.

Ifølge politiets National Crime Agency (NCA) i Storbritannia, fortsatte han likevel å sende bombetrusler mens han var under etterforskning.

De nye truslene inkluderte både en masseutsending til skoler i USA og Storbritannia, der han hevdet at det var plassert rørbomber på skolenes områder.

– Utga seg for å være bekymret far

I tillegg skal han ha ifølge NCA, som nå samarbeider med FBI, ha fremsatt trusler mot et United AIrlines-fly på vei til USA.

– I et opptak av en telefonsamtale, presenterer han seg som en bekymret far som hevder datteren hans kontaktet ham fra flyet for å si at det hadde blitt kapret av væpnede menn som hadde en bombe, sier NCA i en uttalelse, ifølge Sky News.

19-åringen ble pågrepet for tredje gang i hjemmet sitt i Watford 31. august, da politiet fant elektroniske enheter som han hadde fått forbud mot å bruke.

– George Duke-Cohan utførte en rekke bombetrusler som førte til alvorlige bekymringer og ulempe for tusenvis av mennesker, ikke minst et internasjonalt flyselskap, sier sjefsetterforsker i NCA Marc Horsfall til Sky News.