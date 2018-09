Påstod mennene er brødre og sendte dem til feil hjemland

– Mustafa har vært som en storebror for meg. Han har vært der og støttet meg siden jeg kom til Norge, så det er veldig vanskelig og kjipt å se ham i den situasjonen han er i, sier Philip Boardman (36), bedre kjent som artisten Admiral P.

Mustafa sitter sammen med Admiral P og flere andre venner når vi treffer ham på kafeen «Peoples» i Oslo sentrum.

– Jeg er veldig glad for at de støtter meg. Livet mitt har vært fullt av smerte, sier han.

TV 2 har tidligere fortalt om Josof (51), som ble sendt til Tanzania etter 30 år i Norge. PU ble tvunget til å hente ham tilbake, noe som kostet skattebetalerne dyrt.

Nå kan TV 2 avsløre en ny tabberetur. Også Mustafa ble feilsendt til Tanzania. PU påstår også at han er Josofs bror.

– Hvordan kan han være broren min, plutselig, spør Mustafa Mohamed Yusuf og rister på hodet.

– Trodde ikke jeg skulle overleve

Dokumenter TV 2 har fått tilgang til viser at en tidligere etterretningsgruppe i politiet, Central Illegal Immigration Intelligence Department, så tidlig som i 1996 ba om å få framstilt Mustafa for utlendingspolitiet i Tanzania, for å få fastslått hans rette identitet. Det ble det ikke noe av.

Norske utlendingsmyndigheter fastholdt likevel at han var en tanzaniansk borger med navnet Abdulrahman Ismail Yusuf, og tilbakekalte den norske oppholdstillatelsen.

22. oktober 2009 ble Mustafa tvangsreturnert til Tanzania, ledsaget av seks politifolk fra PU.

– Jeg forklarte politiet at jeg er fra Somalia, men de trodde ikke på meg og sendte meg til Tanzania. Der ble jeg fengslet og satt i en liten celle med 45 mennesker i fire uker. Jeg trodde ikke jeg skulle overleve, forteller Mustafa.

Mustafa ble varetektsfengslet fordi han ikke hadde lovlig opphold i landet.

Tanzanianske myndigheter skrev i et brev datert 9. november 2009 til den norske ambassaden i Dar es Salaam at han ble «wrongly deported to Tanzania». Ambassaden ble da bedt om bistå retur til Norge.

Mustafa forteller at det var lite hjelp å få, så han kom seg tilbake til Norge på egen hånd. Men til tross for at PU fikk beskjed om at utsendelsen var feil, fikk ikke Mustafa oppholdstillatelsen tilbake i Norge.

– Han har ikke hatt noen rettigheter, verken økonomisk eller til legehjelp. Jeg synes det er helt forferdelig, sier Monica Johansen Dampha, en venn av Mustafa.

Ukjent «bror»

41-åringen tok kontakt med advokat Arild Humlen etter at TV 2 fortalte historien om Josef Ahmed Ismail (51).