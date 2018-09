Toyota Corolla er verdens mest solgte bilmodell. Nesten 45 millioner eksemplarer har trillet ut av fabrikkportene i løpet av de drøyt 50 år bilen har vært i produksjon.

Her hjemme forsvant den for noen år siden, og ble erstattet av en modell som heter Auris. Men nå er det straks klart for navneendring og comeback.

Neste år kommer det en helt ny Corolla til Norge. Toyota har akkurat sluppet informasjon og bilder på det som blir en svært viktig modell her hjemme: Nemlig stasjonsvogna.

Vises i Paris

Her får Toyota en bil som kan bli svært brysom for konkurrentene. Toyota satser på hybridmotorer med lavt forbruk, samtidig som bagasjerommet matcher biler en klasse over. Det svelger nemlig unna hele 598 liter. Da er Corolla i praksis også en tøff utfordrer til storebror Avensis.

Touring Sports kaller Toyota den, bilen vises for første gang på Paris motor show 2018 som åpner dørene i oktober. Den nye stasjonsvogna slutter seg til femdørs-utgaven som ble avslørt i Genève tidligere i år.

Toyota har blitt adskillig tøffere på design de siste årene, det merkes særlig godt i fronten på nye Corolla.

Ikke diesel

Stasjonsvogna er laget og utviklet i Europa og er tydelig tilpasset vårt marked. Med en helt ny 2-liters hybrid drivlinje som går inn i motorutvalget, markerer den nye Corolla også starten på en ny valgfrihet innen hybrid fra merket.

Toyota tilbyr én konvensjonell motor - en 116-hesters 1,2-liter bensinturbo - og et valg mellom 122 hk, 1.8-liters hybrid eller 180 hk, 2.-liters hybrid. Sistnevnte er unik i dette segmentet, ettersom ingen andre konvensjonelle drivlinjer kan tilby samme kombinasjon av ytelse og lave utslipp. Dieselmotorer har japanerne helt kuttet ut på personbiler i vår del av verden.

598 liters bagasjerom blir et viktig salgsargument for denne bilen. Her matcher Corolla biler en klasse over.

Har tapt salg

Toyota skryter selv av kjøreegenskapene, som blant annet kan tilskrives lav monteringshøyden av motoren, lavt hoftepunktet på setene og plasseringen av hybridbatteriet under baksetene. Plassforholdene i kupéen skal også være klasseledende, i tillegg til det store bagasjerommet.

Blant konkurrentene finner vi biler som VW Golf, Ford Focus og Opel Astra. Ladbare Kia Optima er nok også en opplagt konkurrent.

Generelt har stasjonsvognene i familieklassen tapt en god del salg de siste årene. De presses av både rene elektriske biler og SUV-er. Men Toyota har vist at de kan lykkes godt i Norge, også uten å ha elbiler.

