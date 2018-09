– Det er meldt om at to personer skal være skadet, og at gjerningsmannen har forlatt stedet og politiet søker etter ham, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter like før klokken 15.30.

Operasjonsleder Rune Hunshamar opplyser til TV 2 at de fikk inn melding om at en person ble angrepet med kniv.

– Gjerningsmannen har så stukket fra stedet, og en annen person har fulgt etter ham. Personen som fulgte etter har også blitt påført noen skader, sier Hunshamar.

Knivangrepet skal ha skjedd utendørs.

Klokken 15.45 melder politiet at de har kontroll på gjerningsmannen, som også er skadet. Luftambulanse er på stedet.

– Vi søkte etter ham med helikopter, og fant ham slik, sier operasjonslederen.

Skadeomfanget på de tre involverte er uklart. Det er en kvinne og to menn som er skadet, hvorav en av mennene er gjerningspersonen.

– Vi jobber nå med å avklare om det er noen relasjon mellom de fornærmede og gjerningsmannen, sier Hunshamar.

Gjerningsmannen er en kjenning av politiet.

Alle ble behandlet av helsevesenet, før de ble fraktet til sykehus. To er fraktet til Ullevål sykehus, mens en er fraktet til legevakten.

Politiets krimteknikere er på vei til stedet. Det jobbes nå med å foreta avhør, ellers med taktisk og teknisk etterforskning

Saken oppdateres.