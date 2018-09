Avstanden mellom blokkene krymper

Statsminister Stefan Löfven kjemper en innbitt kamp for å beholde makten, men utfordreren Ulf Kristerssons borgerlige allianse nærmer seg de rødgrønne på TV 2s ferske mandatprognose.

Små bevegelser

Mens de rødgrønne partiene søndag ledet med ni mandater over de borgerlige partiene på prognosen, har forspranget krympet til åtte mandater mandag, mens det tirsdag bare er sju mandater som skiller blokkene på TV 2s prognose.

Prognosen er laget på grunnlag av et gjennomsnitt av de ferskeste meningsmålingene i Sverige.

Gjennomsnittet av målingene viser at det største regjeringspartiet Socialdemokraterna ligger på stedet hvil, etter en uke hvor de har lansert mange nye politiske utspill. Søsterpartiet til SV i Norge, Vänsterpartiet går derimot frem.

På borgerlig side går det største partiet Moderaterna og Centerpartiet tilbake, mens de to andre partiene Kristdemokraterna og Liberalerna har gått frem de siste to ukene. Bakgrunnstall TV 2 har fått tilgang på kan tyde på at dette oi stor gard er borgerlige velgere som bytter parti for å stemme taktisk, i et forsøk på å hjelpe de minste partiene over sperregrensen på fire prosent.

Kan slippe til de borgerlige

Dersom den borgerlige blokken blir større enn den rødgrønne ved valget søndag, er den sosialdemokratiske statsministeren nå åpen for å slippe til de borgerlige partiene.

I et intervju med TV 2 i helgen sa Löfven at han ønsker å bryte blokkpolitikken, men innser at det kan bli vanskelig så lenge de borgerlige partiene holder fast på den.

– De er i den mindre blokken. Det er der de er nå. Selv om de blir mindre, sier de at antall stemmer ikke spiller noen rolle, for de skal til makten. Det er veldig underlig spill, sier Löfven.

I en kronikk i den svenske avisen Dagens Nyheter mandag åpner Löfven for å slippe de borgerlige til makten, dersom den borgerlige blokken blir større enn den rødgrønne.

«Da bør den største konstellasjonen få prøve å danne regjering. Men det forutsetter for alle, uansett hvem det er, at man faktisk kan få igjennom sitt budsjett og politikk i Sveriges Riksdag», utdyper Löfven på spørsmål om hva han mener med kronikken.

Uklart hva som skjer

Utfallet av valget kan gi en ganske uvanlig situasjon i Sverige som er vant til at en av blokkene får klarsignal til å danne regjering valgnatten. I år kan det bli lange runder med forhandlinger, slik vi kjenner det fra norsk politikk.

I helgen sa den borgerlige statsministerkandidaten Ulf Kristersson til TV 2 at han ikke vil gi opp planen om å danne en borgerlig regjering, med mindre Socialdemokraterna og det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna går sammen om å stoppe ham.