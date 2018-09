Tipset politiet om mulig drapsmann for 23 år siden – nå blir de endelig hørt

Kort tid etter at Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy, tipset Irene Stensen og Anne-Jorunn Fedøy politiet om en person de mente oppførte seg mistenkelig. Først nå fatter politiet interesse for det de hadde å fortelle.

Nydusjet

Irene Stensen og mannen satt hjemme i stua da personen som var en bekjent av de to dundret på døra drapsnatten ca. klokka 02.30.

– Han var helt hysterisk. Jeg merket at han var nydusjet og han hadde noe surret rundt den ene hånden. Han brøler «hva er det jeg har gjort, hva er det jeg har gjort», forteller Irene Stensen til TV 2 Nyhetene.

Hun forteller at han hadde kloremerker i ansiktet og svært oppskaket. Han dunket hodet i gulvet og stumpet røyken i pannen.

Blod i leiligheten

Stensen dro seinere bort til stedet der han bodde.

– Der ser jeg at det er blod og vann og håndklær, og det vasker jeg opp. For jeg tenker at dette har vært en slåsskamp, jeg visste jo ikke noe jeg da. Jeg tenkte at han kanskje hadde vært i en slåsskamp, jeg tenkte ikke på det med Birgitte da, forteller hun.

Ville bort

Mannen slet med rusproblemer og var jevnlig her på Blå Kors på Åkra. Mandagen etter drapet tok han kontakt med Anne-Jorunn Fedøy som var miljøarbeider på Blå Kors i 1995.

– Han ba meg få han vekk i full fart til et evangeliesenter. Han var tydelig redd og hadde en bandasje på hånden og var oppklort i ansiktet, sier Anne-Jorunn Fedøy til TV 2 Nyhetene.

Da hun noen dager seinere dro hjem til han for å fortelle at han hadde fått plass på et evangeliesenter stusset hun på at han hadde gjemt bilen.

– Hvor har du gjort av bilen din? Sa jeg til han. Ja den hadde han gjemt, for den skulle lakkeres om. Og det var første gang jeg fikk en slik rar opplevelse for det sto i avisen samme dag om en bil som var sett, sier Fedøy.

Den nå avdøde rusmisbrukeren var ofte innom her på Loftet Cafe på Åkra. Foto: Steinar Figved / TV 2 Nyhetene

Opel Kadett

I true-crime-serien Hvem drepte Birgitte denne uken oppsøker filmteamet stesønnen til den nå avdøde mannen. Han forteller filmteamet at stefaren dukket opp på døra en til to uker etter drapet.

– Han skulle ha noe lakk på bilen og det måtte skje nå. Han måtte ha den fargen, han hadde vært og kjøpt maling, sier stesønnen.

Han viser filmteamet den aktuelle bilen på et gammelt flyfoto, en Opel kadett C, ca. 77-modell.

Hårsporet

I over 7 måneder jobbet politiet ut fra en teori om at gjerningsmannen hadde langt lyst hår. Men det viser seg etter hvert at hårene som ble funnet i hånda til Birgitte, var hennes eget.