Se Norge mot Kypros på TV 2 og Sumo torsdag fra kl. 20. Kampstart kl. 20.45.

Sander Berge er ikke bare et av Norges største talenter. 20-åringen er nå nominert til «Golden Boy»-prisen sammen med de 60 mest lovende fotballspillerne i verden.

Listen inkluderer også store navn som verdensmester Kylian Mbappé, Dortmund-kometen Christian Pulisic og Liverpools stjerneskudd Trent Alexander-Arnold.

– Det er absolutt kult å være i det selskapet. De spillerne spiller i de største klubbene og leverer veldig godt. Det er moro å høre, uten at jeg ikke tenker noe mer på det. Det er mange navn som er nominert, sier Berge til TV 2.

Prisen ble for første gang delt ut av den italienske avisen Tuttosport i 2003, men har de siste årene blitt gitt ut i et samarbeid med en rekke europeiske aviser. Spillere som Wayne Rooney, Lionel Messi, Isco og Paul Pogba har fått prisen. I fjor vant Mbappé, som nå kan bli den første til å motta prisen to ganger.

– Han er vel storfavoritt i den kåringen. Det er fantastisk for Sander. Han er et stort, stort midtbanetalent. Måten han har spilt for både landslaget og klubblaget de siste årene er høy, høy klasse. Han leverer hver neste helg. Det er ikke overraskende for min del. Jeg har kjent ham siden jeg slo ham med kretslaget med Akershus mot Oslo da vi var 13-14 år gamle. Han tar steg hele veien og det er virkelig stort, sier Kristoffer Vassbakk Ajer til TV 2.

Sander Berge tar lagkameratens «storfavoritt»-kommentar med et smil.

– Det er nok mer fordi han er en god kamerat. Det er nok ikke jeg som stikker av med prisen.

Til tross for stadige spekulasjoner rundt egen fremtid, var Berge fortsatt Genk-spiller da overgangsvinduene i Europa stengte forrige måned.

– Han spiller i en liga og en klubb, som også er ute i Europa, så jeg tror han kan utvikles bra også der. Jeg har flere spillere jeg følger med på i den belgiske ligaen, og den holder ganske bra standard. Jeg tror han kan utvikle seg der også. Gode spillere skal spille på høyt nivå, men det er en vurdering med sannsynlighet for spilletid også. Før eller siden havner han høyere opp, tror jeg, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck på tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal.

Norges vei mot EM i 2020 starter mot Kypros i Nations League torsdag.

– Vi håper å bygge videre på det vi har startet på under Lars. Vi er ubeseiret på Ullevaal under Lars og står med fire strake seire. Vi har et veldig spennende lag på gang. Det er mange rutinerte, men også en miks av gode unge spillere. Det er mye å bygge videre på, og vi spiller jevnlig i gode klubber i store ligaen. Det skal ta oss langt i lengden. Mesterskapet er målet og har noe stort på gang, sier Sander Berge.​​