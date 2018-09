Valgets store taper kan vinne makten

Sverigedemokraterna (SD) 69 (42*)

Blir dette valgresultatet, vil de fortsatt ha tre fastlåste blokker i svensk politikk, hvor ingen har flertall de neste fire årene heller.

Til tross for et klart ikke-sosialistisk flertall i Riksdagen, kan dermed Stefan Løven styre landet i fire nye år som leder for den største blokken - hvis de fire borgerlige ikke åpner døren for SD-leder Jimmie Åkesson.

Hvis Moderat-leder Ulf Kristersson vil danne regjering og bli statsminister, vil han enkelt kunne gjøre det. Jimmie Åkesson og Sverigedemokratene er beredt til å stemme ned Løven og innsette Moderat-leder Ulf Kristersson som leder for en allianseregjering.

Men problemene vil raskt tårne seg opp når de skal få statsbudsjettet gjennom Riksdagen. SD kommer ikke til å stemme for et budsjett de ikke har hatt påvirkning på. Uten SDs stemmer, vil de rødgrønnes budsjett få flere stemmer, og Sverige kastes ut i regjeringskrise. Det kan fort kan ende med "rykk tilbake til start", altså nyvalg eller en rødgrønn regjering.

Det går an å se for seg flere mulige alternativer til dette. Men da lever valgløftene farlig. Stefan Løfven har fridd til Centerpartiet (C) og Liberalerna (L) om et sammarbeid. Det er de to partiene i Alliansen som ligger nærmest sentrum. Center-leder Annnie Lööf har avvist dette blankt og mener Løfven heller burde støtte en Allianse-regjering.

En kan også se for seg at Ulf Kristersson og Moderaterna bryter ut av Alliansen sammen med Kristdemokraterna (KD) og forhandler med SD. Det kan eventuelt gi Sverige den første rene Moderat-regjering noensinne. KrFs søsterparti, KD, er vel det eneste partiet som har snakket høyt om at de i det minste må kunne snakke med SD-leder Jimmie Åkesson for å berede grunnen for et regjeringsskifte.

Mens Centerpartiet og Liberalerna er klokkerklare på at de ikke vil ta i SD med ildtang er Moderat-leder Ulf Kristersson svært forsiktig. Som mulig statsminister må han balansere store politiske sprik i en eventuelt utvidet borgerlig allianse. Forgjengeren, Anna Kinberg Batra, skulle bli Sveriges første kvinnelige statsminister. Men etter at hun i fjor åpnet for å sette seg ned i samme forhandlingsrom som SD, ble hun tvunget av sitt eget parti til å gå av som leder.

Det er som om Erna Solberg skulle bli kastet som Høyre-leder et år før valget fordi hun åpnet for å samarbeide med Frp (Urten sammenligning med SD for øvrig). Det sier noe om den berøringsangsten det svenske politiske establishmentet har overfor et parti som SD.

Hvis dagens meningsmålinger holder stand, kan altså valgets taper ende opp med å styre landet i fire nye år.

Hvis ikke noen bryter valgløftene sine da, og samarbeider med noen de har lovet velgerne ikke å samarbeide med. Det har jo skjedd før. Her skiller ikke svenske politikere seg så mye fra norske.

* Syv av Sverigedemokratenes riksdagsmedlemmer og en fra Moderaterna har meldt seg ut av sine partier og blitt uavhengige representanter i løpet av inneværende fireårsperiode.