Formaliteter og protokoll hindret tirsdag flertallet i fellesnemnda i Viken å legge arbeidet på is i påvente av Stortinget behandling i høst.



Forslaget skal i stedet sendes til administrasjonen for en utredning og legges fram til debatt neste gang fellesnemnda møtes 8. oktober.

Forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV – som lå an til å få tilslutning fra Ap og MDG og dermed flertall i fellesnemnda, ble avvist av et mindretall fordi det ikke var oppført på saklisten.

– Jeg er tilhenger av å utsette saken, oversende den til administrasjonen og få den utredet. Da vil vi ha et godt grunnlag for å overskue konsekvensene, sa fellesnemndas leder og fylkesordfører i Akershus Anette M. Solli (H) da hun tok til orde for å utsette behandlingen.

– Konsekvensen av å legge ned arbeidet kan være store, og vi kan ikke behandle slikt over bordet. Derfor må konsekvensene av en slik stans utredes, ikke minst av hensyn til de ansatte, sier hun.



