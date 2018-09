Avis: Benådning av pedodømt nordmann (53) trukket tilbake

Forvirringen rundt benådningen av den norske mannen som har sittet fengslet i Gambia i åtte år, dømt for alvorlige overgrep mot barn, fortsetter.

Gambiske medier meldte før helgen at mannens benådning er trukket tilbake, etter protester og misforståelser.

Norsk politi bekrefter at de jobber med å få verifisert opplysningene.

– Vi har også notert oss denne informasjonen og vi jobber med å få dette bekreftet via våre offisielle kanaler. Foreløpig har vi ikke fått svar fra Interpol Banjul, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein i Oslo politidistrikt til TV 2 tirsdag.

Skulle deporteres til Norge

21. august bekreftet pressesjefen til landets president Adama Barrow at telemarkingen i 60-årene som er dømt for flere overgrep mot barn, og er siktet for overgrep i Norge, var benådet i forbindelse med en religiøs høytid i landet.

– Jeg kan bekrefte at nordmannen er en av de syv som ble benådet, sa pressejsef Amie Bojang-Sissoho til TV 2.

BENÅDET: Dette dokumentet bekrefter at nordmannen (53) ble benådet av Gambias president. Foto: Gambias justisdepartement

Nordmannen sto også oppført på listen over syv personer i en pressemelding fra Gambias justisdepartement. Justisdepartementet bekreftet til TV 2 at han var benådet og skulle deporteres tilbake til Norge.

– Ingen dato har blitt satt (for hjemsendelse, journ.anm.), men det vil bli kunngjort så snart dette er på plass, skrev en representant for departementet i en epost til TV 2 23. august.

På dette tidspunktet kunne verken norsk politi eller norsk UD si noe om status for saken. Etter det TV 2 forstår skjedde benådningen uten at noen norske myndigheter ble informert.

Mannens oppnevnte forsvarer, Sigurd Klomsæt, hadde heller ikke fått noen offisiell informasjon eller vært i kontakt med sin klient.

TV 2 vet at Oslo politidistrikt i mai 2017 sendte en utleveringsbegjæring på nordmannen.

Ønsket av norsk politi

Han skulle på dette tidspunktet ha sonet ferdig sin straff, og han er ifølge norsk politi etterlyst internasjonalt, selv om det ikke ligger publisert etterlysning på Interpols nettsider. Mannen er ønsket av norske myndigheter fordi han er siktet for minst ett overgrep i Norge.

– Han er siktet for overgrep mot ett barn under ti år. Det kan jeg bekrefte, sa pressesjef Unni Grøndahl i Oslo politidistrikt da nyheten om den angivelige benådningen ble kjent.

Justisminister rykket ut: Visste ikke om benådningen

Usikkerheten rundt den annonserte benådningen skjøt fart 25. august. Da gikk justisminister Ba Tambadou ut og redegjorde for at han aldri hadde anbefalt en benådning.