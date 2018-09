Se Norge-Kypros på TV 2 og tv2sumo.no torsdag fra kl. 20.00.

Etter overgangen til AZ fra ADO den Haag i sommer har Bjørn Maars Johnsen slitt med spilletiden.

Det er bare blitt innhopp i de fire første kampene i Eredivisie.

Målformen er imidlertid holdt ved like. På bare 79 minutter spilletid er de blitt to mål.

Han innrømmer at det er frustrerende.

– Jeg er spiss, og jeg vil score mål. Under 90 minutter og to mål, det er ganske bra da. Det er en bra følelse, og det hjelper, men...

TALENT: 2001-modellen Myron Boadu. FOTO: AZ

– Jeg er ikke så fornøyd, for jeg spiller ikke så mye, men det er veldig bra at jeg tar sjansene mine og scorer litt mål. Det setter litt press på de andre spissene og viser at jeg er bra nok til å spille. At jeg kan hjelpe når de trenger meg, og at jeg kan score mål kjapt.

Vanvittig talent

Treneren har manet Maars Johnsen til tålmodighet.

For en måljeger som forrige sesong var et soleklart førstevalg, og som ble nummer to på toppscorerlisten i Nederland, er det enklere sagt enn gjort.

Foreløpig er han foretrukket som backup til supertalentet Myron Boadu. 17-åringen ble født i januar 2001, og er en spiller AZ tydelig har enorm tro på.

Han har også levert varene med tre mål på de fire første kampene, og er med andre ord ikke lett å sette ut av laget.

– Han er veldig bra. På trening er han den beste på banen. Han har ikke verdens beste touch ennå, men han er så jævlig rask. Han scorer mål bare med å løpe fra alle sammen, sier Maars Johnsen.

Fristende forslag

Han har likevel tenkt på et forslag til trener John van den Brom.

– Jeg tenkte å spørre ham om vi kan spille sammen. Jeg mener vi kan det. Myron kan spille til venstre eller til høyre, og da kan jeg spille i midten. Det hjelper begge, sier Maars Johnsen, som legger til med et smil.

– Treneren vet nok hva han gjør. Han kan mer fotball enn meg, men jeg vil også hjelpe Myron. Jeg har mer erfaring fra toppnivå. Samtidig er det bra med konkurranse, men jeg vil også score mål.

Norsk-amerikaneren tenker å fortsette på måten han har startet: score mål så fort han får sjansen. Da vil han få muligheten fra start også.

Det som har hjulpet ham er at det er to nordmenn til i klubben i Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

– Vi spiser sammen hele tiden, og snakker om ting hjemme i Norge. Det gjør at jeg føler meg hjemme i klubblaget, og det ser man på banen, mener han.

