Dansk EM-helt tar over for Hareide

Saken oppdateres!

Se Slovakia-Danmark på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo onsdag klokken 20.45.

Kaoset rundt det danske landslaget fortsetter. Tidligere tirsdag ble det kjent at landslagsspillere i futsal og spillere fra lavere divisjoner skal utgjøre den danske landslagstroppen.

Åge Hareide er sendt på ferie, og han vil ikke lede onsdagens privatlandskamp mot Slovakia. Tirsdag ettermiddag bekrefter DBU at John Faxe Jensen leder det danske laget i onsdagens kamp.

Den tidligere landslagsprofilen var en del av det danske laget som sensasjonelt tok EM-gull i 1992. 53-åringen var hovedtrener for Fremad Amager fra 2014 til 2018.

– Vi skal stille lag i de to landskampene for å unngå millionbøter og mulig utestengelse for landslaget i flere år. På DBUs og dansk fotballs vegne er jeg glad for at John Faxe Jensen har tatt på seg den store oppgaven med å være trener i disse to kampene, sier elitesjef Kim Hallberg.

John Faxe Jensen (t. v.), her fra tiden som Michael Laudrups assistent i Getafe. Foto: AP Photo / Jesper Noergaard Soerensen

Den ferske landslagsvikaren står med 69 landskamper og tre scoringer for Danmark. Det viktigste målet kom i EM-finalen mot Tyskland i 1992. Han har også spilt for Brøndby, Hamburg, Arsenal og Herfølge. Som trener har han hatt hovedansvaret i Herfølge, Randers og Fremad Amager, men også vært assistent i Brøndby, Getafe og Blackburn.

– Tar ikke stilling til konflikten

​Faxe uttaler i en pressemelding at han er glad for å kunne hjelpe laget i denne sitasjonen, men han understreker også at han ikke vil ta stilling til den pågående konflikten.

– Slik det er nå, ser jeg kun tapere i denne konflikten, og dansk fotball taper mest av alle, sier 52-åringen.

– Når jeg sier ja til å hjelpe her, er det fordi jeg føler veldig, veldig sterkt for landslaget som institusjon, og fordi jeg mener at det viktigste må være at kampene tross alt blir spilt.

Treneren bekrefter at han i utgangspunktet kommer til å lede både onsdagens og søndagens kamp.

– Jeg tar ikke stilling til saken mellom DBU og spillerne, mitt ja er ikke et uttrykk for det. Jeg håper bare at jeg kan bidra til at vi kommer oss gjennom de to kampene, og at partene finner en løsning så kjapt som mulig. Landslaget har betydd uendelig mye for meg i min karriere og i mitt liv.