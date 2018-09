Politidirektoratet behandler varsel mot seg selv

Knutsen kontaktet POD som videresendte varslet til advokatselskapet Kluge. Knutsen utarbeidet så et vedlegg til varselet på 19 sider, som omhandlet alt fra påstander om at politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt hadde en destruktiv lederstil til at hun tok beslutninger hun ikke hadde myndighet til samt at hun baksnakket en kollega og skjelte ut en tillitsvalgt i et drøftingsmøte.

Knutsen forteller at konklusjonen til Kluge var at varslet ble definert som en personkonflikt som kunne løses ved hjelp av en organisasjonspsykolog. Kun utskjelling av tillitsvalgt ble funnet kritikkverdig.

– En unødvendig omkamp?

– Kan varslene fra tre ansatte, som nå er omfattet i et nytt kollektivt varsel, ansees som en slags omkamp? At dere ikke nøyer dere med den konklusjonen som er fattet?

– Fra arbeidsgivers side kan det kanskje se slik ut, men vi la vekt på å utforme et godt underbygget varsel som både dokumenterer de forholdene det ble varslet om, innsigelsene mot saksbehandlingen og dokumentasjon på de helsemessige konsekvensene arbeidsforholdene og saksbehandlingen har hatt for varslerne, sier Birthe Eriksen.

Eriksen fremholder at også andre i Sør-Øst politidistrikt har varslet om de samme forholdene direkte til POD tidligere, uten at noe ble gjort.

– Situasjonen er så alvorlig at vi mener dette skal defineres som varsler om kritikkverdige forhold og ikke ordinære personalkonflikter, som POD påstår. Varslernes leger og psykologer er også klare på at ordinær konflikthåndtering ikke vil være tilstrekkelig for å løse denne saken, avslutter Eriksen.

TV 2 klarte ikke å innhente kommentar fra POD.