Kristina (27) tatoverte seg selv: – Det ser jo helt jævlig ut

– Det er mye som kan skje. Det kan forekomme blodsmitte fordi utstyret er brukt på noen andre først. Hepatitt lever også på utstyret i tre uker. Også reaksjoner og allergier kan lett forekomme. Du kan pådra deg sykdommer du aldri blir kvitt, forteller han.

Sykepleier og klinikkleder ved laserklinikken Eraze Oslo, Marcus Nøstdahl, bekrefter Sølvberg sine påstander.

– Infeksjonsrisikoen er høy. Personen kan også potensielt få blodforgiftning, noe som er veldig alvorlig. Det kan også forekomme arrdannelser og skader i huden, forteller han.​

Mange angrer

Nøstdahl erfarer at de som tar hjemmetatoveringer er jenter og gutter under 30 år. Særlig gutter kommer ofte innom med et ønske om å fjerne gammel festmoro, ifølge klinikklederen.

– Små enkle linjer, skrift og navn er hjemmetatoveringene som går igjen. Det er ikke all skrift som går an å forstå engang. Dette er fordi det ofte har vært alkohol inne i bildet, og fordi at de som tatoverer ikke kan tatovere, forteller han.

MERKET: Også denne tatoveringen over kneet er laget av Kristina selv. Foto: Kristina Beck Andersen

Ifølge Nøstdahl oppstår hjemmetatoveringer som oftest på nachspiel, der en gjeng tatoverer hverandre. Han tror at det ofte forekommer en smitteeffekt blant festdeltakerne når tatoveringsmaskinen blir tatt fram.

– Så kommer angsten dagen derpå. Jeg har fått noen telefoner dagen etter slike festligheter. Det er som regel lite gjennomtenkt, og det er ikke alle som husker hvordan det skjedde engang, sier han.

Også Sølvberg har fått mange henvendelser fra personer som angrer i løpet sin lange karrière som tatovør.

– Veldig mange kommer innom etter en fest eller en sydentur. Folk både angrer, griner og er frustrerte. Jeg har flere ganger sett folk med store hevelser og reaksjoner, forteller Sølvberg.

– Det er ingen leke

Marcus Nøstdahl, klinikkleder ved laserklinikken Eraze Oslo, ber folk være forsiktige ved bruk av tatoveringsmaskiner. Foto: Privat

Og når uhellet først er ute, og kroppen er merket for livet, er det ikke alltid like lett å gjøre noe med det. For å unngå enda flere komplikasjoner, anbefaler Sølvberg at vedkommende oppsøker en spesialhelsetjeneste eller en hudlege. Ikke en tatovør.

– Tatovøren tar en risk ved å putte på nytt blek. Se for deg at man blander mentos og cola. Hver for seg fungerer de fint, men sammen gir det en effekt. Det samme kan skje dersom jeg tilfører mitt blekk i noe jeg ikke vet hva er, sier Sølvberg.

Daglig fjerner Nøstdahl uønskede tatoveringer. Selv om de tilbyr veiledning og fjerning, begynner behandlingen først fem til seks uker at tatoveringen er tatt. Det er kan føles lenge for de som virkelig angrer.

Også han fraråder folk mot denne trenden.

– Jeg syns ikke det er noen god idé å drive på med det her uten å ha ordentlig opplæring i det. Det er tross alt ingen leke. Vis respekt for yrket og la heller de profesjonelle ta seg av jobben, i stedet for å gjøre noe som potensielt kan være skummelt, forteller han.

Ulovlig

Tatoveringer som blir utført i lokaler som ikke er godkjent av kommunen er ulovlig. Norsk Tattoo Union har ved flere anledninger anmeldt personer de vet har utført tatoveringer ulovlig. De har også gjort kommuneleger i ulike kommuner oppmerksomme på hva som foregår i deres kommune.

– Vi har prøvd å begrense omfanget ved å gå etter de store slik at det blir anerkjent at det er straffbart, sier Sølvberg.

Kristina har lekt seg med tatoveringsmaskinen flere steder på kroppen. Også fingrene. Foto: Kristina Beck Andersen

Han forteller at de blant annet har anmeldt personer som aktivt driver hjemmestudio. Både folk som tar betalt, og som ikke tar betalt for tjenesten. Ved flere tilfeller har kjendiser og TV-personligheter blitt tatovert i TV-studioer og radio-studioer. Også dette har blitt anmeldt av Norsk Tattoo Union.

– Det er et problem når de promoterer hjemmetatovering som en kul greie. Det sender ut feil signaler til alle de ungdommene som ser opp til vedkommende.

Andersen var selv ikke klar over at det hun gjorde var ulovlig før hun snakket med TV 2.

Heldigvis gikk det bra med Andersen, kjæresten og venninnene. 27-åringen påpeker at hun var svært nøye på hygiene, noe som gjorde at ingen av de fikk noen reaksjoner. Hun har også nektet å ta med utstyret på fest, til tross for at hun har fått flere forespørsler om det.

Nå fraråder hun andre om å gjøre det samme som hun.

– Akkurat der og da er det kjempegøy, men det er en dårlig idé så fort du får tenkte deg om. Man vet aldri hva som kan skje, og det kan bli mye tull i etterkant. Det gikk bra med oss, men det kunne gått galt, avslutter hun. ​