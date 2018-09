– Det blir tøft for mange å se filmen

– Denne filmen blir helt sikkert annerledes enn den norske. Den lanseres på Netflix som er en verdensomspennende strømmetjeneste, og det kan oppleves som massivt for de pårørende, sier Lisbeth Røyneland.

Filmekspert Laache sier det var en fordel å kjenne godt til hendelsene i Erik Poppe sin film. I Netflix sin film tror hun det kan komme noen overraskelser.

– Jeg tenker at Greengass sin film vil følge et mer «Hollywoodsk» format. Det er jo en film Netflix satser stort på for å nå et internasjonalt publikum. I tillegg til at det nok er en tøff og vanskelig film å se, kan det bli en utfordring for oss nordmenn å høre det på et annet språk, selv om det er norske skuespillere, sier Laache.

Jonas Strand Gravli og Isak Bakli Aglen spiller Viljar Hanssen og hans bror Torje i Netflix-filmen 22 July. Filmen har verdenspremiere under filmfestivalen i Venezia denne uken. Foto: Erik Aavatsmark / Filmfestivalen I Toronto

– Spent

Den nasjonale støttegruppen sier at de har iverksatt flere tiltak for å skåne de etterlatte mest mulig. De har også vært i kontakt med regissør Paul Greengass.

– Han inviterte oss til et møte, hvor han fortalte om sine tanker rundt filmen og hvordan den ville bli. De har også informert oss jevnlig underveis i forbindelse med filmopptak. Vi har fått vite det et døgn i forveien, slik at ingen skulle komme overraskende på et opptak, forteller Røyneland.

I motsetningen til markedsføringen av den norske filmen, har ikke støttegruppen hatt noe innflytelse på markedsføringen. Lederen sier hun er spent på hvordan dette blir mottatt.

– Vi håper vi kan ha en dempende påvirkning på markedsføringen i Norge. For alle som abonnerer på Netflix, så vil det bli massivt, sier Røyneland.

– Tøft å se gjerningsmannen

Hun er opptatt av at historien ikke skal glemmes, og at det er viktig å huske hva som forårsaket terroren.

– Høyreekstremismen vokser gjennom Europa som aldri før, og det skremmer meg veldig, sier Røyneland.

I Erik Poppe sin film, lå fokuset på ofrene og gjerningsmannen hadde ingen rolle i filmen. I Netflix sin versjon, portretteres Anders Behring Breivik av Anders Danielsen Lie.

– Jeg tror det blir tøft for mange å se at gjerningsmannen portretteres. Reaksjonene vil komme etter å ha sett filmen, og det er selvfølgelig mange som er redde for dette, sier Røyneland.

I forbindelse med premieren av Netflix sin film 10. oktober, vil støttegruppen arrangere flere forhåndsvisninger i de største byene i Norge.

– Våre medlemmer vil få se filmen under kontrollerte forhold, med psykologer og hjelpemannskaper til stede. I samarbeid med nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress oppfordrer vi ale til å tenke seg om før de ser filmen, og prøve tenke på noe annet, sier Røyneland.