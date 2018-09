Watford har allerede kopiert Leicester - kan de gjøre det igjen?

Se Watford-Manchester United lørdag 18.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Watford har fått en eventyrlig start på Premier League-sesongen med fire strake triumfer.

Javi Gracias lag er med det ett av kun tre lag som står med full pott, og etter forrige rundes seier mot Tottenham ble det sågar i TV 2s studio stilt spørsmål ved hvorvidt overraskelseslaget kan sørge for nok et fotballsjokk i Premier League denne sesongen.

– Dette er smått fantastisk, for det er et lag man har snakket om at skal kjempe for tilværelsen denne sesongen. Er det Leicester-historien «all over again»? spurte programleder Jan-Henrik Børslid umiddelbart etter tittelkandidat Spurs var beseiret 2-1 på Vicarage Road.

Myhre: – De har krasjet alle forhåndstipsene våre

Han refererte selvsagt til eventyrsesongen Leicester City stod for i 2015/16, da de som nedrykkstippet lag overrumplet alle gigantene og stakk av med Premier League-tittelen i det som av mange ses på som fotballhistoriens største sjokk.

Fire kamper ut i denne sesongen - eller over ti prosent ut i sesongen om man vil - har i hvert fall Watford full pott, men ekspertisen i TV 2s studio tror ikke på et nytt mirakel av leicestersk karakter.

– Jeg tror ikke de går så langt, det gjør de ikke. Men de har krasjet alle forhåndstipsene våre. Det er det ikke noen tvil om. Jeg hadde aldri trodd at Watford skulle være i nærheten av å kjempe på øvre halvdel, sa Petter Myhre.

I TV 2-studio for snart to uker siden satt også Danmarks landslagssjef Åge Hareide, som også skrøt uhemmet av Watfords heroiske snuoperasjon mot Tottenham. Men heller ikke han tror på et nytt fullstendig fotballmirakel, i så fall det andre på fire sesonger, i Premier League.

– Det lykkes for dem. Da får du ekstra krefter og ekstra tro på det. Dette er et klassisk eksempel på det. Leicester var jo fantastiske den gangen, men jeg tror ikke Watford klarer det hele veien inn. Det kommer an på bredden på stallen, det kommer skader og det kommer karantener, sa Hareide.