Hans Christer Holund leverte sterke prestasjoner på løpende bånd i forrige sesong. Det toppet seg i OL, der han gikk inn til bronse på 30 km med skibytte. Noen dager seinere ble han nummer seks på 15 km i fri teknikk.

Holund var i kjempeslag, men det var ikke nok til å ta en plass på stafettlaget til Norge.

I stedet var det Didrik Tønseth som fikk gå stafetten sammen med Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

Holund brukte lang tid på å fordøye skuffelsen.

Nå håper han at noe lignende ikke skjer igjen.

– Jeg tror ikke jeg skal forandre personlighet for å komme inn på VM-laget. Jeg kan skrike og syte i media så mye jeg bare vil, men det er til sjuende og sist hvor fort du går i sporet som bør være grunnlaget for et sånt uttak. Det tror jeg de fleste er enige i.

– Var det sånn i OL?

– Jeg er ikke enig i det, men jeg liker å tro at det er sånn det skal være fremover. Det var tøft. Jeg sier ikke at jeg ikke unner Didrik den plassen, men det var tøft. Jeg brukte litt tid på å komme meg ovenpå igjen etter det uttaket, sier Holund til TV 2.

I slutten av februar kommer neste mulighet til å ta stafettmedalje for Norge. Holund har en drøm om å ta medalje på 15 km klassisk. Da blir det vanskelig å vrake ham igjen.

– Jeg må se hvilken posisjon jeg er i til vinteren. Jeg klarer å akseptere det aller meste, men det vil ikke si at jeg er enig i de beslutningene som blir tatt. Det er ikke så mye jeg får gjort med vrakingen i OL. Heldigvis fikk jeg med meg en OL-medalje. Den er jeg fryktelig stolt over. Så skulle jeg gjerne vært med og kjempet på andre øvelser, sier han.