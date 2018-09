– Flere politipatruljer og nødetater er på plass i Stavanger sentrum etter at en høy kran veltet på Domkirkeplassen.

Kranen veltet rett over området som brukes av torghandlere. En av torghandlernes biler er fullstendig knust.

Politiet meldte hendelsen på twitter klokka 11.11 tirsdag formiddag.

– Det skal ikke være skadde personer Området avsperres. Politiet jobber på med å få klarlagt årsak til hendelsen, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Irene Ragnhildstveit sier til TV 2 at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, og at det derfor fortsatt er uklart om eieren av kranen kan vente seg noen reaksjoner.

Hun påpeker at dette kunne gått langt verre enn det gikk.

– Det er et under at det gikk så bra som det gikk. Det er fint vær, mange folk er ute og det er salgsboder på plassen. Dette har gått bedre enn det kunne, sier hun.

Arbeidet med å fjerne kranen vil ta noe tid, ettersom selve kranen må løsnes fra kranbilen. Sperringene vil derfor ventelig bli værende i noen timer utover ettermiddagen.