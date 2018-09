Tabelltips for Get-ligaen: – En skuffende fjorårssesong skal revansjeres

4. Lillehammer

Bra målvaktsteam med Christoffer Bengtsberg som 1. målvakt, og unggutten Jørgen Hanneborg som backup. Med Pecka Alcén som målvaktstrener blir det bra. Adrian Saxrud Danielsen inn på backen, sammen med backene som dro lasset i fjor. Patrick Ulriksen ut, sammen med Brett Cameron, David Morley og Stephan Vigier. Disse blir vanskelig å erstatte. Importene i år heter Austin Cangelosi, Justinn Hickman og Parker Bowles - disse må produsere. Men Lillehammer har en bra ung norsk stamme også med bla. Jacob Noer og Martin Ellingsen.

Fikk nylig hentet Alexander Reichenberg tilbake fra Sparta Praha. Skadet, men en som vil hjelpe laget senere i år.

5. Vålerenga

Vålerenga stiller med sin sterkeste tropp på flere år. Har hentet inn rutine på backen med, Mats Trygg, Kalle Ekelund og Villiam Strøm. Hvis Steffen Søberg får litt mer hjelp i egen sone blir nok Vålerenga et lag som ikke slipper inn så mange mål. Martin Røymark tilbake i Norge etter mange år i utlandet, og han blir en viktig spiller for VIF. Har også klart å beholde rekka med Rasmus Ahlholm, Martin Laumann Ylven og Tobias Lindström.

6. Sparta

Jeg tror ikke Sparta og Sjur Robert Nilsen klarer å forsvare den gode andreplassen fra i fjor. Backene Dylan Zink og Mikkel Søgaard er hentet inn. De har mistet Patrick Bovim, Troy Rutkowski og Kalle Ekelund. Mangler noe på backsiden. På løpersiden må importene Scott Allen, Peter Quenneville og Martin Grönberg levere fra dag én. Mye hviler på gamlegutta Tommy Kristiansen og Niklas Roest. Målvaktsduoen Samuel Ward og Jens Kristian Lillegrend er kanskje beste ligaens beste.

7. Stjernen

Bengt-Åke Gustafsson er kommet inn som ny trener. Har en utrolig merittliste. Legende i Svensk ishockey. De har et bra lag å jobbe med. Hentet inn bla. Hampus Gustafsson (fra Storhamar), Peter Lindblad (fra Manglerud), Eirik Børresen (fra Stavanger) og Christoffer Larssen Berger (fra Kongsvinger). To nye backer i Albin Lindgren og Antti Kauppila som forsterker blålinja til Fredrikstad-laget.

8. Manglerud Star

M/S kommer til å ta mye poeng i år også, men jeg tror det blir 8. plass og siste sluttspillplass på Oslo-laget. De klarte å beholde Matthew Van Voorhis, en av de beste backene i ligaen i fjor.

Skal de høyere på tabellen er den nye kanadiske målvakten Mike Morrison nødt til å stå på hodet, og de amerikanske løperne Evan Allen og Mike McNicholas må bøtte inn mål. Spennende å se hva Magnus Brekke Henriksen kan få til i M/S drakta. En spiller jeg trodde skulle bli hentet til en større klubb. Var innom landslaget i fjor.

9. Ringerike

Første året i GET. Ringerike vil få det tøft denne sesongen. Har nesten samme lag som i fjor, og jeg er sikker på at det blir siste plass. Men det er viktig for laget fra Hønefoss å få kjenne på en sesong i GET-ligaen. De vil høste viktige erfaringer for kommende sesonger. Trener Martin Boork må håpe at sisteskansen Johan Kallio, som er ny for året, står som en vegg. Kapteinen Kristoffer Melin sammen med Dennis Ryttar og Michael Söderberg er nøkkelspillere.

Her er Erik Follestad Johansens tips:

1. Storhamar

Storhamar har erstattet de beste fra i fjor. Thoresen tilbake. Samme hovedtrener. Bra bredde. Penger til å hente inn spillere ila sesongen.

2. Frisk Asker

Frisk har en god norsk stamme. Hentet Frøshaug som er en toppspiller på sitt beste. Pleier å treffe bra på utlendingene. Ny spennende trener.

3. Stavanger Oilers

Oilers har hentet bedre utlendinger enn i fjor. Litt tynn norsk stamme. Ny trener der rapportene er blandede.

4. Vålerenga

Vålerenga har solid norsk stamme. Kontinuitet i spillerstallen. Bra trener. Mangler en rekke til med toppscorere.

5. Sparta

Mye faller på Tommy Kristiansen og Niklas Roest. De er avhengig av å treffe på importer. Flere unge norske må ta steget.

6. Lillehammer

Lillehammer har mistet de beste utlendingene fra i fjor. Har erstattet dem, men usikker på om de vil dominere like mye. Vanskelig andre sesong for de unge norske som gjorde det bra i fjor.

7. Stjernen

Ny trener med stort navn. Har ikke vært lenge i noen klubber de siste årene. Mer et pr-stunt? Få toppspillere som kan dominere.

8. Manglerud Star

MS har en bra gruppe som jobber for hverandre. Har mistet et par av de beste. Kan ikke plukke fra øverste hylle av importer.

9. Ringerike

Nesten samme tropp som de rykket opp med. Spennende at de står ved det, men blir for tynt. Kommer til å plukke lite poeng. Burde hatt en topprekke, men sunt at de ikke kaster penger etter noen.

Her er Bjørn Ereviks tips:​

1. Storhamar

Storhamar viste forrige sesong at de var Norges klart beste lag. Har byttet ut samtlige med utenlandsk pass, bortsett fra målvakt Østlund, men ser ut til å ha truffet brukbart med erstatterne, i tillegg er Patrick Thoresen der hele sesongen denne gangen. Kommer naturligvis til å merke tapet av Curran, men ser uansett meget solide ut. Har både økonomi og en plass ledig til å forsterke ytterligere med en utlending til. Kontinuitet på trenersiden. Meget sterke resultater i innledningen av CHL.

Storhamar vinner igjen.

2. Frisk Asker

Også der som vanlig store utskiftninger på de utenlandske spillerne, kun den solide sisteskansen Dahlberg er igjen fra i fjor. Frisk ser ut til å ha truffet bra på erstatterne også de, og er avhengige av at disse leverer, skal plassen forsvares. Har signalisert at ytterligere en utenlandsk back skal signeres, men når dette skjer er uklart. I tillegg har Frisk fått en bredere stamme norske spillere. Frøshaug, Bovim og Sebastian Johansen er alle spillere som vil heve laget, samt at Kåsastul er med hele sesongen.

Kvaliteten/bredden på den norske stammen er årsaken til at Frisk settes ett lite knepp foran Oilers, men disse lagene kan allikevel fort bytte plass. Frisk har variert veldig i oppkjøringen. Ny trener med en filosofi og væremåte som skiller seg stort fra Bergmans spillestil og tilnærming. Klarer spillerne denne omstillingen i tide?

3. Stavanger Oilers

En skuffende fjorårssesong skal revansjeres!

Samtlige utenlandske spillere er erstattet, og denne gangen ser Oilers ut til å ha truffet meget bra. Morley/Vigier er godt kjent, samt at Legace er heller ingen «råsjanse». De ander ser også ut til å ha funnet seg til rette. Har en plass igjen, og kan forsterke ved behov. God signering av Ulriksen fra Lillehammer. Har variert noe i oppkjøringen, men sterk seier mot Lars Haugens Klagenfurter (EBEL), viser at ting kan være på gang igjen i Stavanger.

Spennende ny trener i Oljebyen, samtidig som Bjorkstrand beskrives som en svært krevende type. Kanskje det er nettopp dette Oilers trenger denne gangen? Det blir pallplass på Oilers.

4. Lillehammer

De fleste satte spørsmålstegn ved backsiden forrige sesong. Sammen med rutinerte Bakken/Ulriksen og Canadiske Ellis, gjorde ungguttene ekspertenes tips til skamme. Denne lagdelen er nesten identisk, Saxrud Danielsen erstatter Ulriksen.

På forwardsiden er det noe nytt, der tre meget gode utlendinger (Vigier/Morley/Cameron) er erstattet av tre nye (Hickman/Cangelosi/Bowles). Er disse tilnærmet like gode, kan absolutt Lillehammer utfordre lagene oppover på tabellen, er de ikke det, kan Lillehammer fort passeres av VIF.

Signeringen av Reichenberg, som ser ut til å bli spilleklar fortere enn først antatt, er naturligvis en meget god nyhet for Lillehammer.

5. Vålerenga

Oslolaget tar ytterligere steg i år, og avstanden til topp 4 kommer til å være mye mindre denne sesongen. Ikke store utskiftninger i laget, og Roy/Espen kan fortsette jobben som er påbegynt.

Samtlige forsterkninger er godt kjent fra før. Backsiden ser meget solid ut, med nye signeringer i den evigunge (og meget gode) Mats Trygg, Ekelund fra Sparta, i tillegg til Strøm fra Oilers. Forwardsiden er forsterket med Martin Røymark som er hjemme igjen etter spill i utlandet en årrekke. Spennende unggutt i Petter Grønstad. Ganske tynn tropp, og tåler ikke særlige skader. Har også flere plasser tilgjengelig på utenlandskvoten.

6. Sparta

Som hos Frisk er kun målvakten igjen hos Sparta, av de utenlandske spillerne. Backsiden ser tynnere ut en forrige sesong: Rutkowski er borte, det samme er Ekelund og Bovim. Mye istid må påregnes nyankomne Zink, samt Henriksen/Søgaard. Spennende unggutter som må ta nye steg.

På forwardsiden skal meget gode Wolf og Osterberg erstattes, samt at Malmstrøm har lagt skøytene på hylla. Quenneville og Allen ser meget solide ut, samt at Grønberg er godt kjent for Sjur Robert Nilsen fra hans tid i Leksand. Allikevel har Sparta også i skrivende stund en tynnere bredde på forwardssiden en tilfellet var i fjor. Har to ledige plasser på kvoten, og benytter man seg av disse, og «treffer», vil Sparta naturligvis utfordre oppover på tabellen.

7. Manglerud Star

Målvakten Joyce er erstattet med Morrison fra canadisk universitetshockey.

Poengmaskinen Lindblad har dratt til Stjernen, men M/S har en større bredde enn i fjor. Klarte å beholde VanVoorhis og Coatta, noe som gir Livingston mere kontinuitet blant de utenlandske spillerne, enn tilfellet kanskje har vært før på Manglerud. Flere unge, men rutinerte signeringer i hjemvendte Henriksen (Frisk), Brekke Henriksen, Johansen og Berg (alle Lørenskog). M/S har to plasser igjen på utenlandskvoten.

8. Stjernen

Med signeringen av den meriterte treneren Bengt-Åke Gustafsson, er det ytterligere optimisme i Fredrikstad. Gustafsson har imidlertid signalisert at det vil ta tid og nærme seg lagene oppover på tabellen, men Stjernen tar seg til sluttspill denne sesongen. Keepersiden er den samme, men større bredde i laget enn forrige sesong. Frøshaug (Storhamar) er på try-out, og vil gi Stjernen ytterligere ett kort og spille på, dersom han signeres.

Offensivt må nok mye legges på Lindblad, som gjorde 44p i M/S forrige sesong, samt hjemvendte Gustaffson(Storhamar). Spennende signering av Berger fra Kongsvinger. Stjernen har en plass igjen på kvoten, ønsket er å hente en topp centerforward, dersom økonomien tillater det.

9. Ringerike

For førstereis-klubben på Hønefoss venter nok en tung sesong. Laget er nesten identisk med det som rykket opp i våres. Skulle Ringerike hatt ett håp om å utfordre om en sluttspillplass, måtte nok laget vært forsterket med 3-5 spillere, som holder langt større klasse de som er en del av laget pt. Nyopprykkede lag bruker ofte å gå «all inn» på keeperplassen. Ringerike har hentet Kallio fra nivå i Sverige. Han utfordres av unggutten Fayen Vestavik, som er hentet fra Frisk.

Tangen Henriksen (Oilers) og Langdalen (Storhamar) er to av få, som har kjent på Get-spill over tid, og vil få en nøkkelrolle, tross sin unge alder. Ingen plasser på utenlandskvoten.