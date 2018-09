Nima (36) flyktet fra Iran til Sverige – nå vil han stanse innvandringen

– Det er klart at hvis man merker at det er vanskeligere å få seg jobb, man får ikke barna inn på gode skoler, og så videre, er det ikke så underlig at man ønsker en endring. Så må man også huske at mange har flyktet fra nettopp de regimene man ser at begynner å etablere seg i Sverige, sier hun.

– Man har til dels shia- og sunnimuslim-konflikter inne i byer, sier Sandvik.​



Mann mellom 50 og 64

Det svenske meningsmålingsbyrået Novus Opinion har undersøkt hva som kjennetegner kjernevelgeren til SD.

– Akkurat nå er kjernevelgeren en mann mellom 50 og 64 år, som ikke bor i en stor by. Men det viktigste er at han er urolig for framtiden. Han er mer redd for kriminalitet og krig, og mener at samfunnet går feil vei. Å bytte regjering er svært viktig for ham, sier konsernsjef Torbjørn Sjöstrom til TV 2.

Et annet kjennemerke for SDs kjernevelger, er medlemskap i fagforbundet LO i Sverige.

– Hvert tredje medlem i LO nå er Sverigedemokrat, noe som er en enormt stor endring for LO, sier Sjöstrom.

LO-lederen i Sverige, Karl-Petter Thorwaldsson, gikk nylig ut og frarådet sine medlemmer om å stemme på SD.

Socialdemokraterna øker

Få dager før valget i Sverige går Socialdemokraterna (S) fram på en ny meningsmåling. Målingen er den første i innspurten av valgkampen hvor det sosialdemokratiske partiet får økt oppslutning, ifølge avisa Aftonbladet.

Partiet går fram 1,5 prosentpoeng til 24,6 prosent. Både Moderaterna og SD går litt tilbake.

Tross framgangen ligger Socialdemokraterna an til å gjøre sitt dårligste valg siden demokratiet ble innført i Sverige. SD får 17,3 prosent på målingen.

