ULLEVAAL/SANDVIKA (TV 2): Martin Ødegaard brukte tiden godt da han vurderte hva som skulle bli hans neste karrieresteg.

Fra før er det kjent at teamet rundt 19-åringen forhørte seg med Tore André Flo før utlånet til Vitesse, men også nåværende landslagskamerater ble spurt.

Markus Henriksen avslører at han anbefalte Ødegaard sterkt å gå til Vitesse – mye på grunn av den russiske kulttreneren Leonid Slutskji.

Slutskij trente Henriksen i Hull i noen måneder før han fikk sparken, og Ødegaard spurte landslagskompisen om det var et lurt valg.

Markus Henriksen med ballen på landslagstrening tirsdag. Foto: Roald, Berit

Perfekt match

Svaret var enkelt.

– Jeg anbefalte det. Jeg syns Slutskij er en kjempedyktig trener, sier Henriksen til TV 2.

– Han er en trener som ønsker å spille fotball. Dessverre så var Championship en helt annen liga, og en helt annen fotball enn han var vant med. Jeg tror fotballen i Nederland vil passe ham og måten han ønsker at laget skal spille. Jeg tror det kan være en veldig god match for Vitesse og Martin.

Henriksen mener at den nederlandske ligaen passer stortalentet veldig godt.

– Jeg krysser fingrene for at han får en kjempesesong.

– Veldig bra førsteinntrykk

Ødegaard bekrefter Henriksens historie og forteller om to fine uker i Vitesse så langt.

– Han ga positive signaler, sier Ødegaard.

– Hvordan er førsteinntrykket av russeren?

– Veldig bra. Han har en klar og tydelig plan på hvordan han vil bruke meg på laget. Virker som han har stor tro på meg. Det virker veldig bra.

Det er blitt to innhopp for det norske balltalentet så langt, senest i 0-4-tapet for Ajax.

Slutskij proklamerte offentlig allerede før Ødegaard kom til klubben hvordan han ville bruke den innleide Real Madrid-spilleren og han holder løftet sitt.

– Han ønsker å bruke meg sentralt. Det passer meg bra med kanter og spisser som scorer mye mål, mener Ødegaard.

Fornøyd landslagssjef

På landslaget er Lars Lagerbäck klar på at 19-åringen først og fremst er tiltenkt en kantrolle.

På tirsdagens pressekonferanse fikk han spørsmål om Ødegaards utvikling fra gjennombruddet og frem til nå.

– Jeg må dessverre innrømme at jeg ikke så på ham da han kom frem i Eliteserien. Jeg kan bare svare fra i fjor, det var første gang jeg følgte ham nære. Ut fra det han har vist siden han har vært med hos oss, så syns jeg at han gjør det ganske godt. Det er vanskelig å si om han har utviklet seg så mye, men jeg er klart fornøyd med ham.