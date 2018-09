– Man har tatt imot så mange at det er umulig å skulle sørge for at alle disse blir integrert. Deler av Sverige kommer til å ha problemer i uoverskuelig fremtid, sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp).

Også Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for FrP i Utenriks- og forsvarskomiteen, sier seg enig.

– Jeg tror det første de må gjøre er å få en innvandrerstans i hvert fall i fem år, sier han.

– Vi snakker år

Jon Helgheim, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson i Frp, mener det vil ta årevis før Sverige får bukt med det han kaller en «hodeløs innvandringspolitikk».

– Mye kan gå bra i Sverige hvis de gjør en god jobb. Men å få innvandring og integrering til å bli en suksesshistorie, det er nok for sent, sier Helgheim

Han tegner et dystert bilde av Sverige i årene som kommer.

– De forpliktelsene og økonomiske konsekvensene dette har for Sverige, kommer til å prege landet i veldig lang tid. Vi snakker år, helt garantert, mener Helgheim.

– Det skal ikke så mye til før de konsekvensene man har pådratt seg varer i flere år, men spesielt i Sverige, hvor man har hatt en helt hodeløs innvandringspolitikk. De kommer til å måtte betale for det i veldig lang tid, mener han.

Fra «sykdomstegn» til samarbeid

I 2014 kalte Frp-leder Siv Jensen Sverigedemokraterna (SD) for «et sykdomstegn», og ville ikke assosieres med et parti dels grunnlagt av tidligere nynazister.

Fire år senere har pipa fått en annen lyd hos Frp.

– Jeg ville stemt på SD hvis jeg bodde i Sverige. Jeg mener den viktigste saken i Sverige nå er innvandring og innvandringspolitikk, og det er kun ett parti som har vært tøffe nok til å snakke om det i Sverige lenge, mener Leirstein.

Helgheim mener dessuten at mange har et galt inntrykk av SD-velgere.

– Det er ikke sånn at opp mot 20 prosent av Sveriges velgere er noen rasistiske demoner. Dette er helt vanlige folk med vanlige meninger, som ser at Sverige er i feil retning og ønsker å gjøre noe med det, sier han.

Vil invitere Åkesson

Tybring-Gjedde peker på flere områder hvor Frp kunne samarbeidet med SD.

– Vi kunne invitert Jimmie Åkesson til Frps landsmøte. Det har jeg foreslått, men ikke fått gjennomslag. Vi må samarbeide om problemene, for hele Europa sliter med de samme utfordringene, mener han.

– De frihetsverdiene som det norske samfunn og Europa er tuftet på, finner du ikke i Islam, hevder Tybring-Gjedde.

​– Vil du invitere Åkesson på nytt nå etter valget?

– Ja, gjerne det, sier stortingsrepresentanten.

Se hele intervjuet fra valgstudioet «Svenske tilstander» øverst i saken.