Hei! Jeg har en BMW X3, 2006-modell som nå har kjørt 140.000 kilometer. Må jeg da skifte olje på automatgirkassen?

Benny svarer:

Hei på deg. Dette er et interessant spørsmål som angår mange – og som sikkert noen bilbrukere også glemmer bort på sin bil, med de følgene det kan få. Mer om det lengre ned i svaret.

Når det gjelder akkurat din 2006-modell BMW X3, er det normalt sett ikke skiftintervaller på automatgirkasse, og heller ikke aksler/differensialer på denne modellen.

Denne bilen har nemlig lukkede systemer som er ment for livstids-kvalitet på de aktuelle oljene.

På veldig mange andre bilmodeller skal automatgir-olje skiftes jevnlig, etter oppgitte intervaller. Det er veldig viktig å følge opp dette.

Slitt olje og tilstoppet filter kan i verste fall gi girkasse-havari. Noe som sjelden koster under 30.000 kroner – men ofte det doble, eller mer ... Da blir de pengene man eventuelt sparer bare småpenger i forhold.

Sjekk både fargen og nivået på automatgir-oljen jevnlig.

Jeg mener også at man jevnlig bør sjekke oljen på automatgirkassen, både nivå og ikke minst at oljen fortsatt er rød og fin – og at den ikke har blitt brunaktig eller lukter "svidd" – også på biler hvor giroljen normalt ikke skal skiftes. Det er rett og slett viktig at man som bileier er våken og følger litt med på dette og kontrollerer i alle fall to, tre ganger i året.

På de aller fleste biler skal denne peiles mens motoren går på tomgang og etter at bilen er varmkjørt. Pass på at bilen står plant. Selve peilepinnen sitter ofte ganske langt bak på motoren og oljenivået skal naturlig nok være mellom min. og maks-merket eller på et skravert felt.​

Er man i tvil om oljen er god nok, så mener i alle fall jeg at man bør bytte, som rent forebyggende.

Om du er litt i tvil om hva som gjelder for din bil, så finnes det alltid informasjon om service og intervaller i bilens servicehefte. Det er vel verdt å ta en titt for å sjekke ut dette.

