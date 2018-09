Tirsdag morgen bekreftet Telenor i en pressemelding at Berit Svendsen går av som sjef i selskapet.

Avgjørelsen har vakt sterke reaksjoner. Og tillitsvalgt Esben Smistad sa til TV 2 at det var et sjokk, og at ingen så den komme.

– Nær kollega

Saken har fått mye oppmerksomhet i mediene, og det har blitt spekulert i om konsernsjef Sigve Brekke har forsøkt å presse Berit Svendsen ut av Telenor.

Dette avviste han på det sterkeste under en pressekonferanse tirsdag formiddag.

– Det er helt feil at jeg har hatt et ønske om å skvise ut Berit. Hun har gjort en veldig god jobb i Telenor. Jeg har vært kollega med henne i sju år, og betrakter henne som en nær kollega, sa Brekke.

– Det har aldri handlet om person. Vi har hatt et godt samarbeidsforhold, og jeg har alltid hatt lyst til å ha henne med videre, sa Brekke.

Tilbudt flere jobber

Det siste halve året har han tilbudt Berit Svendsen en rekke andre jobbtilbud i selskapet. Dette skal Svendsen ha takket nei til.

– Da vi begynte å diskutere hva som var neste trinn for Berit, var målet å bruke hennes kompetanse i andre operasjoner. Da det ble behov for en ny leder i Dtac, det nest største selskapet i Telenor, var det naturlig å spørre Berit, sa Brekke.

Svendsen valgte å takke nei til denne stillingen. Stillingen ville ført henne ut av konsernledelsen i Telenor.

– Når et utenlandsopphold ikke var mulig, forsatte vi dialogen om to stillinger basert i Norge. Det lyktes heller ikke finne en løsning der, sa Brekke.

– Uheldig

Styreleder Gunn Wærstad sier at denne situasjonen har vært uheldig, både for Sigve Brekke, Berit Svendsen, selskapet og for de ansatte.

– Styret beklager uroen som har vært, og belastningen det har medført, sa Wærstad.

Styrelederen sier at hun opplever at Sigve Brekke har strukket seg langt for å etterkomme Berit Svendsen sine ønsker.

– Hun har ledet Telenor med svært gode resultater, og har derfor vært en av de vi har ønsket å satse på. Det er svært synd at Berit har takket nei til de tilbudene hun har fått, og vi skulle gjerne hatt henne med videre på laget, sa Wærstad under pressekonferansen.

Forlater selskapet med stolthet

Ifølge beregninger E24 har gjort, får Svendsen med seg 9,94 millioner kroner ut døren fra Telenor, men en eventuell spesialavtale vil kunne endre disse tallene.

Svendsen understreker at hun forlater Telenor med en stolthet over å ha «bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år».

– Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier hun.

(©TV 2/NTB)