Erna står sterkt blant velgerne

Bråket rundt terrorsikring ser ikke ut til å ha skadet statsministeren. Høyre går mest frem med 2,9 prosent til sterke 29,0 på septembermålingen Kantar TNS har laget for TV 2.

Ikke svekket av høring

Målingen er tatt opp etter at Stortingets kontrollkomité mandag presset statsministeren i åpen høring om terror, og ser snarere ut til å ha svekket opposisjonens stilling blant velgerne. Både Senterpartiet og SV går klart tilbake, mens KrF faller under sperregrensen etter å ha vært preget av intern strid.

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Høyres velgere fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag. Høyre styrker seg blant menn. Mens 31 prosent av de spurte mennene sier de vil stemme Høyre, er det 27 prosent av kvinnene som sier de vil stemme på statsministerens parti. Høyre styrker seg blant velgere under 60 år, hvor de er størst, mens de går noe tilbake blant de eldste velgerne.

Størst over 60

Arbeiderpartiet går beskjedent frem 0,5 til 24,9 prosent. Bakgrunnstallene viser at det bare er 68 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra i fjor høst som sier de vil stemme på partiet i dag.

Hver fjerde velger fra sist sitter på gjerdet. Fremgangen skyldes at Ap henter litt flere velgere fra regjeringspartiene og noen flere velgere som ikke stemte ved forrige valg enn de gjorde i august. Partiet er størst blant velgere over 60 år

Bakgrunnstallene viser at 78 prosent av Høyres velgere fra i fjor høst sier de vil stemme på partiet i dag.

Se alle meningsmålinger i TV 2s partibarometer

Frp styrket etter statsrådsbytter

Fremskrittspartiet får sin nest laveste oppslutning etter valget 10,4 (+ 0,3). Det er lavere enn gjennomsnittet av målingene i august. Bare litt over halvparten av partiets velgere fra i fjor høst (57 prosent) sier de vil stemme Frp i dag.

Partiet mister flest velgere til Høyre, men også en del til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ser vi på utviklingen over uken har Frp styrket seg etter at de ble kjent at de gjorde endringer i regjeringskabalen torsdag.

Senterpartiet ned blant unge

Selv opm Senterpartiet går mest trilbake med 2,0 til 11,6 prosent er det fortsatt høy oppslutning for Trygve Slagsvold Vedum som for andre måned påp rad kan smile over å være større enn Fremskrittspartiet.

Senterpartiet har høyest andel lojale velgere fra forrige valg, men bakgrunnstallene viser at de nå har klart lavere oppslutning blant yngre velgere enn de hadde for en måned siden.