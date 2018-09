Odin (56) har eget Wolves-museum i kjelleren

Se Wolverhampton - Burnley på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag klokken 14.30

Odin Henrikssen fra Bergen må være en av Norges mest ihuga Wolverhampton-supportere. Han nøyer seg ikke med noen få effekter fra favorittlaget. 56-åringen har nemlig et eget Wolverhampton-museum i kjelleren.

– Det er mange som har ting på veggen hjemme, i tv-stue og sånt, men dette er et museum. Det er det eneste Wolverhampton-museet i Norge. Vi flyttet inn i dette huset for tre år siden, og jeg har alltid hatt masse ting i kartonger og drakter i skap. Det var min kone som mente at jeg måtte vise dette frem. Da bestemte vi at vi skulle bruke dette rommet til et museum, sier Henrikssen til TV 2.

150 Wolves-drakter

– Tar du inngangspenger?

– Nei, jeg gjør i grunn ikke det. Jeg er veldig fleksibel på åpningstider. Hvis folk vil komme sier jeg aldri nei. Jeg har bare ett krav og det er at de må skrive seg inn i gjesteboken, ellers er det gratis inngang.

Det er ikke billig å drive et museum og Henrikssen er ikke helt sikker på hvor mye han faktisk har brukt på Wolverhampton-effekter.

– Alle hobbyer koster litt. Jeg tør ikke å tenke på det, det er sikker syvsifret, sier han og ler.

– Jeg har vel rundt 150 Wolverhampton-drakter her nede, og rundt 70 av dem er brukt av forskjellige spillere. Mange av dem er jo uvasket, det er jo det beste. Det lukter ikke godt når de kommer fra England.

Noe annet som neppe dufter spesielt friskt er et solid kakestykke Henrikssen ikke har hjerte til å kvitte seg med. En Wolverhampton-kake var selvsagt en del av menyen i supporterens bryllup.

– Den er over ett år gammel. Vi giftet oss i fjor sommer. Min stesøster bakte kaken og det var ingen som turte å ta klubbemblemet. Den har faktisk ikke begynt å mygle. Den holder seg ganske bra. Det er sikkert veldig mye sukker i den. Den må få lov til å stå her.

– Jeg var en ensom ulv

​Wolves-supporteren har samlet på effekter siden han var rundt 10 år.

– Jeg er antakeligvis ikke helt frisk. Jeg har aldri kastet noe. Jeg er en samler, det er ikke tvil om det. Jeg kan ikke forklare det, det er bare sånn.

– Hvorfor ble du Wolverhampton-supporter?