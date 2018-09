Krisetall for Hareide

Kristelig Folkeparti havner igjen under sperregrensen på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i september.

Mister til De Kristne

Bråket som fulgte etter at KrFs familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold viet partiets informasjonssjef og hennes kone ser ut til å ha skadet Kristelig Folkeparti.

Partiet havner igjen under sperregrensen og får bare 3,7 prosent på TV 2s ferske gallup. Det er en tilbakegang på 1,7 prosentpoeng siden august.

– Det er for dårlig. Vi har en jobb med å løfte partiet. Det er klart det har vært en uro de siste ukene og det er kanskje grunnen til at vi har en tilbakegang nå, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Bakgrunnstallene viser at KrF mister velgere til Høyre, Frp, Senterpartiet og De Kristne, som denne gang er registrert med 0,9 prosent. De fleste velgerne kommer fra Kristelig Folkeparti.

– Det er en av de forventningene som ligger der denne høsten. Jeg tror det er en utålmodighet innad i partiet, men det har vært en enighet om at det er i høst vi skal ta denne debatten og diskusjonen og det tror jeg blir bra for partiet å gjøre, sier Hareide.

Styrket etter terrorbråk

Høyre er den klare vinneren på målingen med en fremgang på 2,9 prosentpoeng fra august til 29,0. Det er den høyeste oppslutningen partiet har hatt på et halvt år.

Fremskrittspartiet kan notere seg for en svak fremgang på 0,3 til 10,4, som er den nest svakeste målingene for partiet siden stortingsvalget.

Venstre ligger stabilt under sperregrensen på 3,5 prosent (- 0,1) og ville fått to mandater på Stortinget. Dermed ryker flertallet for de borgerlige partiene.

– Det er jo en hyggelig måling for Høyre, selv om jeg skulle ønske at det var et borgerlig flertall på målingen også, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

SV og Senterpartiet taper

Selv om Senterpartiet fortsatt er større enn Fremskrittspartiet er Trygve Slagsvold Vedum den største taperen sammenlignet med august. Da kunne partiet juble over den høyeste oppslutningen på et år. Nå går Senterpartiet tilbake 2,0 til 11,6 prosent.