BMW har hatt stor suksess med den lille elbilen i3 i det norske markedet. I praksis er den en smakebit på det som skal komme fra BMW de neste årene, i likhet med mange andre bilprodusenter har de nemlig en stor elektrisk offensiv på gang.

Først ut av de nye modellene er det som i praksis er en elektrisk utgave av SUVen X3. iX3 heter den, og nå tikker det inn spennende nyheter rundt bilen.

Som de første i verden, kan nemlig norske kunder nå reservere iX3. Og det skjer på det vi vel må kunne kalle en tidsriktig måte. Reservasjonsbeløpet på kr. 15.000 betales nemlig med Vipps. Dette sikrer kundene en plass i køen når produksjonen starter i 2020.

Først i verden

Concept iX3 var forrige uke på et eksklusivt Norgesbesøk. Første stopp for konseptbilen var den store internasjonale energi-konferansen ONS 2018 i Stavanger, før turen gikk videre til et fulltegnet arrangement med 1.600 gjester i Oslo.

Under arrangementet i Oslo ble det for de fremmøtte, som de første i verden, mulig å reservere en plass i køen for iX3.

– Helt siden Concept iX3 for første gang ble vist frem på bilutstillingen i Beijing i april, har våre forhandlere fått henvendelser fra kunder som ønsker å reservere. For oss var det viktig å ta frem en reservasjonsløsning som ivaretar den digitale kundereisen vi jobber med i BMW. Den unike løsningen til Vipps passer oss derfor svært bra, og vi er stolte av å være det første landet i verden som åpner for reservasjon, sier Emmanuel Bret, direktør BMW Group Norge.

En reservasjon per person

Designet kommer neppe til å by på store overraskelser. Dette blir en X3, men med elektrisk drivlinje.

Kunden kan her velge sin forhandler, før man blir overført til betalingstjenesten Vipps for en sikker innbetaling av depositumet på 15.000 kroner. Beløpet er i sin helhet fullt refunderbart frem til kjøpekontrakten er signert. Da vil kundene naturligvis også ha tilgang til alle detaljer om den endelige produksjonmodellen, BMW iX3.

Av rettferdighetshensyn er reservasjonen personlig og begrenset til én reservasjon per person. Reservasjonen vil foreløpig ikke gi et bestemt prioritetsnummer for leveransen, men "førsteman til mølla-prinsippet" gjelder. Leveringstid kan påvirkes av flere faktorer, deriblant den den særskilte konfigurasjonen man senere velger for sin BMW iX3.

BMW lover rekkevidde på over 400 kilometer, så gjenstår det å se om dette tallet øker når det blir klart for produksjon.

Lade på 30 minutter

Det betyr i praksis at ventetiden kan bli påvirket av hvor mye "skreddersøm" man ønsker å gi bilen. Lang leveringstid har vært en utfordring for mange elbiler så langt, det gjenstår å se om BMW klarer å unngå det når de skal lansere iX3.

Konseptbilen iX3 har for øvrig en effekt på over 270 hk, mens høyspenningsbatteriet har en nettoeffekt på over 70 kWt. Det gir konseptbilen en rekkevidde på over 400 km etter den nye WLTP-kjøresyklusen som nå innføres.

Batteriet er dimensjonert for 150 kW hurtiglading, noe som vil bety en ladetid på rundt 30 minutter.

De endelige tekniske spesikasjonene vil bli kjent senere.

Se video av kommende iX3 under: