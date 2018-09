Jensen brøt instruks: – Har fått lov av mine sjefer til å jobbe sånn

I fjor høst falt dommen mot Eirik Jensen. Oslo tingrett fant den tidligere polititoppen skyldig i grov korrupsjon og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Han ble dømt til 21 års fengsel.​

Jensen har anket over bevisvurderingen og over saksbehandlingen i tingretten. Tirsdag forrige uke begynte ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Den er ventet å vare frem til februar neste år.​

Jensen startet sin frie forklaring for retten torsdag forrige uke. Etter en rettsfri dag mandag, fortsatte den korrupsjons- og narkotiltalte ekspolitimannen sin forklaring i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Da kom han inn på sitt forhold til informanter og hasjsmugleren Gjermund Cappelen, og innrømmet blant annet at han har brutt politiets informantinstruks – som han selv var med på å utforme.

Dette var noe av det påtalemyndigheten brukte mye tid på da saken gikk for tingretten.

​Bakgrunn: Hevder de var kriminelle partnere i årevis.

– Fått lov til å jobbe sånn

Jensen sa i sin forklaring at han har fulgt informantinstruksen i mange tilfeller.

– Jeg velger likevel å si at jeg har brutt den, siden jeg ikke alltid fulgte den, sa han videre og forklarte at det er den måten han har blitt opplært til å jobbe.

– Og jeg har fått lov av mine sjefer til å jobbe sånn, sa han.

Jensen forklarte dette med at informantbehandling er situasjonsbetinget, med ulike omstendigheter fra sak til sak. Det er gode grunner til å ikke alltid følge instruksen, mente han.

– Enkelte personer av det tunge kaliberet liker ikke at det dukker opp to politifolk for å snakke med dem. Enkelte informanter stoler kun på én. Dette er et samspill, tuftet på soleklare avtaler og tillit, sa den tidligere politimannen.

– Må velge

Informantarbeidet er også fullt av dilemmaer, mener Jensen, blant annet å vurdere samfunnsinteresse opp mot mistanke om at informanten bedriver kriminalitet.

– Vi kan ikke forvente at kilder og informanter skal inkriminere seg selv. Du kan spørre «hva er det du lever av?» og få et svar. Så er det opp til informantbehandleren om han godtar svaret eller begynner å etterforske sin egen informant. Det er ingen som forventer det siste. Da har vi ikke informanter lenger, slo han fast.

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at Eirik Jensen som politimann hadde plikt til å handle dersom han visste at Cappelen drev med kriminalitet.