19-åringen er med i troppen til UEFAs Nations League-kamper mot Kypros (h) og Bulgaria (b). Ødegaard returnerte nylig til nederlandsk fotball på et sesonglangt lån fra Real Madrid til Vitesse.

Han var nær halvannet år i Heerenveen før det.

Den tidligere landslagssjefen observerer den voldsomme interessen rundt Ødegaard i Norge.

– Martin Ødegaard. Han har fått en oppmerksomhet uten sidestykke. Fortsatt holder jeg muligheten åpen for at han kan bli en storspiller for Norge, men jeg er ikke helt sikker, sier Drillo til NTB.

– Han var tidlig langt framme og veldig god, men om han har blitt så mye bedre, er jeg usikker på. Han spilte landskampen mot Albania. Da synes jeg han var bra og også hadde tatt et steg defensivt.

Usikker

Mange norske fotballeksperter mener Ødegaard og nederlandsk fotball er en helt passende allianse nå. Drillo skisserer en annen løsning.

– Tja, om Nederland og Vitesse er den beste arenaen, er jeg litt usikker på. Nederland kom jo ikke med til siste VM en gang. Jeg hadde håpet han hadde havnet i en klubb der han kunne utvikle de sidene han er litt svak på, få mer fysikk og bli mer framoverrettet (i spillet), sier Drillo til NTB.

– Han kunne kanskje heller spilt i England, gjerne i mesterskapsserien (andre nivå) for den saks skyld.

Bedre i Godset?

Drillo undres nå om Ødegaard hadde hatt godt av å utvikle seg i hjemlige omgivelser i Drammen.

– Et tankekors det er mulig å gjøre er: Hadde han vært enda bedre om han hadde blitt i Godset og spilt der fram til nå? Han hadde sikkert vært litt fattigere, men kanskje en bedre fotballspiller, sier Drillo.

– Da han var i Godset var han jo den mest kreative av alle, slo de gode gjennombruddspasningene og var den skapende kraften. Jeg opplevde at han stagnerte litt da han kom ut. Da ble han forsiktig og reddere for å miste ballen. De to neste årene vil nok avgjøre mye om hvor god Martin blir, sier Drillo.

Ødegaard fyller 20 år i desember og har en kontrakt med Real Madrid som løper til sommeren 2021.

(©NTB)