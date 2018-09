Norge har vært et eventyrlig marked for Tesla så langt. Takket være alle elbilfordelene, har bilene deres en rekke fortrinn sammenlignet med biler som går på bensin- eller diesel. Det har vært med å bidra til svært gode salgstall.

Tesla har også hatt den ganske unike fordelen at bilene deres i praksis ikke har konkurrenter. Ingen andre har kunnet tilby store, elektriske familiebiler med lang rekkevidde. Det har først Model S og så Model X nytt svært godt av.

Nå er det like før den situasjonen endres. Flere konkurrenter er på vei inn, men Tesla kommer nok ikke til å gi seg uten kamp.

Stor hit i Norge

Det viser salget med all tydelighet. Tesla leverer nemlig svært gode tall og har økt salget hele 58 prosent så langt i år, sammenlignet med tilsvarende periode i 2017.

4.305 nye Teslaer har blitt registrert så langt i år, kontra 2.714 i fjor. Med det er Tesla Norges åttende mest solgte bilmerke, foran konkurrenter som Audi, Ford og Mitsubishi. Hvem skulle trodd det, for bare noen år siden?

Ikke overraskende er det Model X som leder an. Verdens første elektriske SUV er en stor hit i Norge. Innledningsvis var det leveringsutfordringer og ventelister på denne, men nå begynner leveringene å bli mer normalisert. Det ser vi også på registreringene. Model X er nummer syv blant de mest solgte bilmodellene i Norge, salget er opp nesten 40 prosent så langt i år.

De spektakulære dørene ga Tesla en god del utfordringer, men har også gitt Model X mye ekstra oppmerksomhet.

Problemer med Model 3

Model S er bilen som virkelig startet eventyret i Norge. Den har ikke lenger nyhetens interesse, og mange trodde nok også at salget skulle dale kraftig etter at Model X ble lansert. Slik har det imidlertid ikke gått. Tvert imot: Model S leverer knallgode salgstall i år og har en økning på 92,8 prosent. Med det er bilen på 12. plass blant de mest solgte personbilene.

Tesla får altså snart konkurranse, men de har selv en svært viktig nyhet på gang. Den langt mer folkelige Model 3 er ventet å bli den store volummodellen fra amerikanerne. Så langt har mye rundt Model 3 handlet om store problemer med å få opp produksjonen. Til Norge kommer den ikke før til neste år, og det er fortsatt uklart hvordan leveringssituasjonen blir når vi kommer så langt.

Jaguar kommer først

I motsetning til sine større søsken, må Model 3 forholde seg til konkurrenter helt fra dag én. Derfor blir det avgjørende for Tesla at de klarer å levere biler i et tempo som ikke skaper lange ventelister. For da vil nok mange potensielle kunder heller velge noe annet.

Model S og Model X får sin første reelle konkurrent i Jaguar I-Pace som snart ruller ut til de første norske kundene som har bestilt. Det er lenge siden Jaguar gikk ut med at de hadde solgt 1.500 eksemplarer av bilen, før lansering. Nå har forhandlerne fått demobiler, det er ventet at det gir salget en ny boost.

Jaguar begynner straks å levere ut I-Pace til norske kunder. I forhold til plass og rekkevidde er dette den første bilen som gir Tesla reell konkurranse.

Norges mest solgte

I årsskiftet kommer så Audi med sin elektriske SUV e-tron. Mercedes er heller ikke langt unna. De avduker sin EQC i dag, tirsdag. I den sammenhengen regner vi også med å få vite mer om når den er ventet til Norge.

PS: Norges klart mest solgte bil så langt i år er også en elbil. Nye Nissan Leaf har truffet markedet perfekt. Over 8.000 nordmenn har fått registrert en ny Leaf så langt i år. Dermed har den også kjørt fra det som har vært den soleklare bestselgeren i Norge i mange år, nemlig VW Golf. Med dette tempoet ligger det an til at Leaf-salget i 2018 kommer til å ende på rundt 15.000 eksemplarer. Det er et imponerende høyt tall.

