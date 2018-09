En elg som havnet i vannet Lake Champlain i Vermont i USA måtte bøte med livet etter at mange mennesker samlet seg for å ta bilder av det vettskremte dyret. Det bekrefter skogvokter Robert Currier ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen fant sted på lørdag.

Elgen skal ha svømt over hele innsjøen, men da han nådde målet ved «South Hero» skal dyret ha blitt så skremt av menneskemengden at den snudde. Utmattet etter svømmeturen, druknet elgen foran øynene på «hobbyfotografene».

Den lokale sheriffen bekrefter også at det var mennesker på land som skremte elgen.

Skogvokteren er oppgitt over folks oppførsel. Han forteller at han kom til stedet like før dyret druknet.

– Elgen druknet før vi fikk båten på vannet og kunne forsøke å hjelpe dyret. Det var ganske røft der ute med vind og bølger, sier Currier.

Travelt område

Bernadette Toth var på stedet sammen med sin 17 år gamle datter for å ta skolebilder da elgen dukket opp i vannet.

Hun forteller at hun ble vitne til at elgen kom seg til land, men at de forlot stedet før den havnet i vannet igjen.

Hun forteller at det er en sykkelsti på stedet der det var halvdusinet turister som samlet seg. Hun mener inntrykket av at det var en stor menneskemengde der er overdrevet.

– Det er et område med mye mennesker. Det er alltid veldig travelt der, sier hun.

Skogvokteren oppfordrer folk til å alltid trekke unna dersom man møter på en elg. Elgens forsvarsmekanisme er enten å bli aggressiv eller å trekke unna, forteller han.

– Ikke omringe elgen. Hold heller avstand, sa Currier på en pressekonferanse.

Hjerteskjærende

Lokal-nettstedet The Islander har publisert bilde av det døde dyret sammen med historien på sin Facebook-side.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og mange er rasende over elgens triste endelikt.

– Dette er hjerteskjærende. Jeg skulle ønske folk hadde mer kunnskap og tenkte seg om før de gjorde slike ting, skriver én.

– Dette er så trist. En tragisk slutt på livet for et vakkert dyr, fortviler en annen.

– En gjeng med idioter. Disse kan ikke vite noe som helst om ville dyr, raser en tredje.