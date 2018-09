Berit Svendsen fratrer stillingen som administrerende direktør i Telenor Norge, opplyser Telenor i en pressemelding.

– Berit Svendsen har vært administrerende direktør i Telenor Norge i syv år, og har hatt en tilleggsrolle som Cluster Head for Skandinavia siden mars 2017.

– I løpet av siste halvår har både styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke hatt dialog med Svendsen om videre karriereutvikling og mulige nye ansvarsområder, skriver konsernet.

Styreleder Gunn Wærsted sier at hun oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme Svendsens ønsker.

– Styret i Telenor er tilfreds med at konsernsjefen har fulgt opp styrets arbeid med utviklingen av interne etterfølgerkandidater. Nettopp fordi Berit gjennom syv år har ledet Telenor til gode resultater i Norge, er hun en av dem vi har ønsket å satse på for fremtiden, og jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor.

Brekke: – Forsøkt å finne god løsning

Svendsen var en av Brekkes konkurrenter da han fikk toppjobben i konsernet i 2015. I vår og sommer skal han ha tilbudt henne alternative jobber i Telenor, men så langt har Svendsen – som er en av Norges mest profilerte kvinnelige næringslivstopper – takket nei.

– Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Siden Berit selv har vist et stort engasjement for å arbeide videre med Skandinavia og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var nettopp ett av tilbudene å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleder i Telenor Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor i en pressemelding.

– Berit Svendsen har vært en markant lederskikkelse i Telenor i en årrekke, og hun har gjort en stor innsats for selskapet og oppnådd gode resultater. Jeg har virkelig ønsket å ha med Berit videre. Jeg er lei meg for at vi ikke har lyktes med å få Berit til å ta en av disse rollene, sier Brekke.

Svendsen skriver på Twitter at hun forlater toppstillingen «med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst over 30 år.»

– Jeg har hatt gleden av å bli løftet opp og frem av fantastiske medarbeidere og sammen har vi tatt Telenor til nye høyder, skriver Svendsen.

Strid i toppledelsen

Torsdag bekreftet Næringsdepartementet at styreleder Wærsted hadde gitt en orientering om uroen rundt selskapet.

Det har stormet rundt telegiganten etter at det ble kjent at konsernsjef Sigve Brekke har prøvd å flytte sjefen for Telenor Skandinavia, Berit Svendsen, til andre og mindre mektige stillinger i selskapet.

Blant annet skal Brekke har spurt Svendsen om å ta jobben som sjef for Telenors datterselskap i Thailand, Dtac. Den stillingen ville tatt Svendsen ut av konsernledelsen i Telenor, og hun takket nei.