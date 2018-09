Det er iverksatt en stor redningsaksjon i Bergen etter at en tom båt ble observert kjørende i ring på Nordåsvannet natt til tirsdag.

– Båten gikk i ring med motoren på og vi mistenker at det kan ha vært noen i den. Derfor søker vi nå etter en eventuell person, forteller vaktkommandør Karl-Arne Røyseth i 110-sentralen til NTB kokken 4.10.

Nødetatene ble varslet av en nabo klokken 3.15. Politiet opplyser at det er satt inn store ressurser i søket.

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt sier til TV 2 at både lettbåter fra forsvaret, luftambulanse og redningshelikopter deltar i søket. I tillegg er en drone fra brannvesenet satt inn.

Undersøker om båten er stjålet

– Vi har politiressurser på land, og redningshelikopter og luftambulanse søker over vannet. Vi fortsetter å søke til vi er ferdigsøkt i det aktuelle området. Samtidig driver vi litt etterretning, for å undersøke om båten kan være stjålet, sier Halleraker.

– Klokken 03.15 fikk politiet en melding fra en som bor i området om at det var observert en båt som gikk i ring med motoren i gang, midt ute på Nordåsvannet, i nærheten av Kyrkjetangen.

– Båten har vi kontroll på. Det er ikke observert noen personer, og det er ikke hørt noen personer. Det er ikke hørt noen som roper om hjelp, eller på andre måter gitt tegn om at de ønsker noe hjelp. Det er kun båten, og det at motoren var i gang som gjør at vi har iverksatt denne redningsaksjonen, sier Halleraker.

Politiet har ingen teorier om hvorfor båten befant seg i dette området.

– Vi er i kontakt med han som eier båten, og han er langt fra Bergen. Han har ingen forklaring på hvorfor båten ikke var fortøyd der den skulle være, sier politiets operasjonsleder til TV 2.

(NTB/TV 2)

Saken oppdateres.