Kvinne utsatt for overgrep på Norwegian-fly på vei til USA

En mann (41) er i USA tiltalt for å ha forgrepet seg på en kvinnelig passasjer om bord på et Norwegian-fly på vei fra London til Seattle 10. januar i år.

Kvinnen hadde tatt angstdempende medisiner før flyturen, og fikk et glass vin om bord. Hun tok også imot et glass vin mannen kjøpte til henne. Etter dette ble hun unormalt søvnig, skriver FBI i en rapport.

Offeret våknet av at 41-åringen forgrep seg på henne underveis på flyturen.

For å skjule hva han holdt på med for de andre passasjerene, hadde han lagt jakken sin over henne.

Klarte ikke be om hjelp

Ifølge Washington Post gned han kvinnen på innsiden av lårene, og på brystene. Hun var så dopet at hun sovnet igjen, uten å klare å varsle noen om hva som skjedde.

Kvinnen prøvde på et tidspunkt å skrive en melding på mobiltelefonen sin for å be om hjelp fra en medpassasjer, men sovnet igjen før hun klarte å gjennomføre det.​

Da hun sovnet igjen fortsatte mannen å ta på kvinnen, og gned blant annet foten hennes mot sitt eget underliv.

Overfor etterforskere har 41-åringen nektet for å ha befølt kvinnen, men tester har påvist mannens DNA på kvinnes klær og på innsiden av undertøyet hennes.

– Varsle de ansatte

Norwegian bekrefter overfor TV 2 at de kjenner til hendelsen, men kan ikke komme med ytterligere kommentarer rundt den konkrete hendelsen fordi det er en politisak.

Talsperson i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, sier til TV 2 at overgrep og seksuell trakassering er noe som skjer svært sjelden om bord.

– Dersom man opplever trakassering eller uønsket oppmerksomhet fra medpassasjerer, så skal man varsle de kabinansatte slik at de kan følge opp saken med kapteinen om bord, sier hun.

Norwegian oppfordrer også fornærmede om å anmelde forhold til politiet.

– Våre kabinansatte skal yte nødvendig bistand for å sikre velferden til passasjeren. Piloten skal også varsle Norwegians operasjonssentral, som igjen vil varsle ansvarlig myndighet ved destinasjonen slik at nødvendige grep blir tatt, sier Mannion-Gibson.

Økning av overgrep på fly

Ifølge FBI ser man en stor økning i antall overgrep begått på fly. I juni uttalte spesialagent i FBI, David Rodski, til Washington Post at tallene øker faretruende raskt for hvert år som går.

I sin rapport skriver FBI om et annet tilfelle, en mann (37), som er tiltalt for uønsket seksuell omgang om bord på et fly. Også denne hendelsen skjedde tidligere i år.