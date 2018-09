193 cm høy, 95 kilo tung og raskest av alle i Genk

Noen fryktet kanskje at Sander Berge skulle bli satt tilbake fysisk og fotballmessig da han pådro seg en skade bak i låret i slutten av oktober i fjor. For skaden var ikke leget i løpet av en måned eller to, faktisk var han ikke tilbake på banen før 20. mai året etter.

Men da landslagscomebacket skjedde borte mot Island 3. juni, var det som om Berge ikke hadde vært borte i det hele tatt.

«Helt sjef på midtbanen», skrev NTB.​«Viste fram sin ro, enorme fysikk og unike steg», het det i Dagbladet.

TV 2-ekspert og tidligere landslagskaptein Brede Hangeland var enda mer entusiastisk da han skulle vurdere 20-åringens innsats i to de privatkampene mot Island og Panama.

– Han har alle muligheter til å utvikle seg til å bli en av verdens beste i den rollen, mente Hangeland.

Hell i uhell

Berge selv mener den ufrivillige pausen har gjort ham godt.

– Det var målet hele veien, at jeg skulle komme tilbake bedre enn før jeg ble skadet. Jeg fikk såpass mye tid til å jobbe med kroppen og utvikle meg, og brukte tiden godt. Det har jeg fått igjen for nå.

– På hvilken måte?

– Jeg er litt raskere og kvikkere hele veien, og utholdenheten er litt bedre også. Når jeg kommer inn i duellene har jeg mer kraft å by på. Ikke bare at jeg er i duellen fordi jeg er en stor fyr, men at jeg får brukt de 95 kiloene mine. Det er en stor forskjell, at jeg klarer å utnytte det. Derfor vinner jeg flere baller, og føler meg skarpere når jeg er på ballen, sier Berge.

– Totalt sett har det vært en veldig bra greie. Å få den tiden som fotballspiller tror jeg er uvurderlig viktig. At man kan trene seg opp på en helt annen måte enn før, og kunne komme tilbake med et litt annet perspektiv og forståelse av hvordan man kan opprettholde fysikken og jobbe i hverdagen for å være best mulig.

– Hva var det viktigste du lærte?

– Å være tålmodig, og jobbe langsiktig. Som ung spiller vil du ta nye steg hver dag, og oppnå det meste og beste hver dag. Men alt er en prosess for å være best om 5-6 år. Det er da man skal finne toppnivået sitt.