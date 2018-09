Ligger an til å gjøre historiens dårligste valg i Sverige

Seks dager før svenskene går til valgurnene har forspranget til de rødgrønne krympet med et mandat sammenlignet med situasjonen søndag.

Knapt forsprang

Anført av statsminister Stefan Löfven ligger de svenske Socialdemokraterna an til å gjøre historiens dårligste valg. Et gjennomsnitt av målingene som TV 2 har laget viser at partiet ligger fast på 24,3 prosent, samme oppslutning som de hadde for to uker siden. Det vil i så fall være det dårligste valget for partiet noen sinne.

«Del gjerne din mening om valget i Sverige med #2valg».

Men Vänsterpartiet går frem til 10,3 prosent, og sikrer dermed at de rødgrønne partiene fortsatt har en knapp ledelse over den borgerlige blokken.

Også det største partiet på borgerlig side Moderaterna ligger an til et dårlig valg med en oppslutning på 17,8 prosent. Det er en tilbakegang på 1,6 prosentpoeng de siste to ukene. Bakgrunnstall på målinger TV 2 har fått innsyn i viser at partiet mister velgere til andre partier på borgerlig side, særlig Kristdemokraterna som har økt fra rett under sperregrensen på fire prosent til 5,6 prosent på TV 2s gjennomsnitt av målinger.

Det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna er i øyeblikket nest størst med 19,2 prosent, en svak tilbakegang de siste dagene. Partiet havner imidlertid på vippen mellom de to blokkene i den svenske Riksdagen.

Dersom det var valg i dag viser TV 2s mandatprognose på grunnlag av gjennomsnittet av målinger at de rødgrønne partiene som styrer Sverige ville fått 144 mandater, et mer enn de hadde på prognosen søndag. De borgerlige ville fått 136 mandater, to flere enn søndag. Sverigedemokratene ville fått 69 mandater, tre færre enn på prognosen søndag kveld.

Ingen vil samarbeide med Sverigedemokarterna

Selv om Sverigedemokraterna kommer til å havne på vippen mellom blokkene er ingen av de to statsministerkandidatene interessert i å snakke med partiet.

– Vi kommer ikke å regjere eller regjeringsforhandle med Sverigedemokraterna, sier den borgerlige statsministerakandidaten Ulf Kristersson til TV 2.

​– Vi verken forhandler, samarbeider eller blir avhengig av dem, sier statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna til TV 2.

​– Uegnet som statsminister

Søndag anklaget Socialdemokraterna det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna for et svik mot velferden.