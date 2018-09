Mandag offentliggjorde Kripos nye tall som viser at det bare hittil i år har blitt tatt 654 beslag av det livsfarlige partydopet MDMA.

Det er 14 prosents økning fra første halvår i fjor.

I snitt blir det gjort 25 beslag i uka på landsbasis.

Livsfarlig stoff

Hittil i år har politiet beslaglagt over 18.000 tabletter og over fire kg MDMA-pulver og krystallinsk materiale. Både politi og helsevesen er bekymret over det som tilsynelatende kan virke som en økende sosial aksept for å ta det livsfarlige stoffet.

– Det er gjengs oppfatning blant mange om at dette er ufarlig, og at man ikke kan dø av MDMA. Men Haakon er bevis på det motsatte, sier Mona Bratland til Åsted Norge.

For snart et år siden var sønnen Haakon Bratland (21) var på ferie i Essex i England da foreldrene ble oppringt av Utenriksdepartementet, med beskjed om at gutten deres var innlagt på sykehus med alvorlige skader.

– Vi tenkte at han var utsatt for vold eller en ulykke. Da vi fikk vite at det var mistanke om narkotika, kom det også som et sjokk. Det hadde vi ikke forestilt oss, sier pappa Arne Bratland.

Her er MDMA-statistikken for første halvår. Antall beslag fortsetter å øke, mens beslaglagte mengder er på samme nivå som i fjor.

Kripos' MDMA-statistikk 1. halvår 2018 Foto: Kripos Kripos' MDMA-statistikk 1. halvår 2018 Foto: Kripos

Beslaglagt mengde pulver er omregnet til tabletter med 100 mg virkestoff. Det er tatt utgangspunkt i at beslaglagt pulver har en styrkegrad på 85 %. Pulverbeslagene er jevnt over av høy renhet, ofte > 90 %.

Tilhørte ikke rusmiljø

Haakon tilhørte ikke noe rusmiljø. Grytidlig 29. september 2017 ble han innlagt på sykehus. Han var bevisstløs, med hjertesvikt og lavt oksygenopptak. 21-åringen hadde omfattende indre blødninger og ble lagt i respirator.

Få timer senere var mor på plass ved sønnens sykeleie.

– Vi fikk et døgn sammen før han døde. Jeg fikk ligge sammen med han i senga og holde han i armkroken min. Det var viktig for meg at han ikke følte at han var alene. Resten av livet vil jeg alltid kjenne at han lå på hånden mi. Det siste jeg sa til han, var at han aldri måte glemme mammaen sin, for jeg trenger han så i livet mitt. Vi savner han forferdelig, sier moren gråtkvalt.

Obduksjonen fastslo at Haakon døde av MDMA. Ingen andre stoffer ble identifisert. Venninnen Haakon hadde vært sammen med den fatale kvelden, hadde også tatt MDMA. Hun havnet på sykehus med nyresvikt, men overlevde.

– Ser ikke konsekvensen

Åsted Norge har vært ute med en ungdomspatrulje ved forebyggende seksjon ved Drammen politistasjonsdistrikt. En av de store bekymringene til patruljen er nettopp bruken av det sentralstimulerende stoffet MDMA blant helt vanlige ungdommer.

– Vi har dessverre hatt et dødsfall her lokalt. Og så har vi hatt noen hendelser der noen har fått i seg for mye. MDMA er såpass ferskt at ungdommene som bruker ikke ser konsekvensen av hva det kan føre til enda, sier politibetjent Georg Østvold.

Ifølge Østvold oppgir mange at de bruker MDMA for at det skal være et «rent» produkt.

– Problemet er at man vet aldri hva slags utgave man kjøper, siden det er et illegalt produkt. Man vet ikke hundre prosent hvor det er produsert, eller hvilke forhold det er produsert under. Og da også skadepotensialet, sier Østvold.

– Ingen motgift

Foreldrene til Haakon valgte å være åpen om tapet av sønnen. Blant annet har Mona skrevet et Facebook-innlegg som er delt over 13.000 ganger.

– Det finnes ingen motgift mot MDMA. Det eneste vi kan gjøre, er å få ut informasjon om hvor farlig det er. Det oppfattes nærmest som fakta blant mange unge i dag at MDMA er ufarlig. At det er trygt å ta. Det er det altså ikke, sier pappa Arne Bratland.

Foreldrene til Haakon finner nå mye mening i å reise rundt sammen med Norsk Narkotikapolitiforening og holder foredrag for ungdom, unge voksne og deres foreldre. Den siste uken i september besøker de ti skoler på fem dager i Trøndelag.

– Mange leter etter informasjon på nett om hvor mye én dose er, og hvor mye man kan ta for å få en grei rus. Så får man kanskje to-tre ulike svar. Blant det ene svaret kan det være en overdose. Det er fryktelig mye feilinformasjon på nett som kan gi fatale utslag. To jevngamle kan ta samme dose, der den ene overlever mens den andre dør. Slik vi opplever det, er det å bruke MDMA som å spille russisk rulett, advarer Bratland.