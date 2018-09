– En patrulje har tatt hånd om en skarp pistol med et magasin og en patron. Denne ble funnet elever på en skole litt utenfor sentrum tidligere i dag, og overlevert til lærere, melder politiet på Twitter.

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at de fikk inn meldingen fra en av lærerne ved skolen klokken 19.31.

– Elevene har tydeligvis forstått hva de har funnet, ettersom de har levert det til lærere, sier Nysæter.

Politiet har vært og hentet pistolen, og oppretter sak.

Han reagerer på at dette skjer på et skoleområde.

– Det er bekymringsverdig, for det første fordi dette våpenet ikke er under kontroll av rettmessig eier. Det er kort og godt ikke bra. Det at dette blir funnet av elever ved en skole gjør ikke saken noe bedre, sier han.

Politiet vil nå forsøke å spore pistolen gjennom serienummeret.

– Vi vil også undersøke om pistolen og patronen kan linkes opp mot andre hendelser i nærheten, for å se om den kan ha blitt brukt der, sier Nysæter.

Operasjonslederen ønsker ikke å spekulere i hvilken reaksjon eieren kan vente seg, men understreker at våpeneiere skal ha slikt lagret forsvarlig.

Politiet har ikke vært i dialog med skolen, og ønsker derfor ikke å oppgi hvilken skole det er snakk om. De opplyser dog at det er en skole litt utenfor sentrum.