Datteren Hilde er ekstremt fortvilet over situasjonen, fordi hun mener bestemt at moren blir kynisk misbrukt av en kjærlighetssvindler.

– Det siste nå er at mamma prøver å ta opp et lån på 500 000 kroner for å sende til kjæresten sin, forteller Hilde fortvilet.

Moren har sluttet å lytte til hennes bekymringer. Hilde har derfor tatt kontakt med Åsted Norge i håp om at de kan få moren til å innse at pengene hun sender til kjæresten sin, ikke går til den amerikanske offiseren Hu Rhodes.

Ikke alene

Sonja er langt fra alene om å bli utsatt for denne formen for kriminalitet. Årlig blir nordmenn kjærlighetssvindlet for over 164 millioner kroner, ifølge tall fra Økokrim.

Svindlerne er eksperter på å bygge tillitt til offeret, og daglig får Sonja kjærlighetserklæringer på sms og telefon av kjæresten:

«Det er ikke noen ord i ordboken som kan beskrive følelsene i meg for deg, min kjære. Du har vist deg å være det beste som har skjedd meg i hele mitt liv», skriver han.

I over ett år har den profesjonelle svindleren overbevist Sonja om at han er glad i henne, og ønsker å flytte til Norge for å leve sammen med henne. Det eneste som holder han igjen er et stort gebyr som han må betale for å kunne gå av ved pensjon tidligere, enn planlagt.

– Jeg har overført 840 000 kroner til han, innrømmer Sonja.

Sjokkert

Pengene skulle hun få tilbake når han først fikk utbetalt pensjonen sin. Til tross for at Sonja har begynt å tvile på hvor ærlig kjæresten er mot henne, kommer Åsted Norges avsløringer som et sjokk.

MANIPULERING: "Hu Rhodes" sendte daglig kjærlighetserklæringer over melding til Sonja. Foto: Åsted Norge

– Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Han er ikke den han sier at han er?

Mannen Sonja har hatt et forhold med i over ett år, er en kynisk kriminell som har stjålet den amerikanske offiseren Hu Rhodes sin identitet for å bedra Sonja for nesten en million kroner.

– Jeg skjønner at jeg har vært dum og sendt penger, sier Sonja.

Hun tror hun har latt seg lure fordi hun lenge har kjent et behov for oppmerksomhet og kjærlighet fra en mann.

– Jeg har aldri opplevd det som heter kjærlighet. Så når han har fortalt meg at han bryr seg om meg, og at han er glad i meg, så har jeg blitt glad i han, og begynt å tro på han, forteller Sonja.

Hun vil nå sammen med Åsted Norge forsøke å komme til bunns i hvem mannen som har bedratt henne er, og hvor pengene har tatt veien. Den jakten kan du se i de neste episodene av Åsted Norge som sendes på TV 2 mandager klokken 21:40.