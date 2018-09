For få år siden var saltvannsinnsjøen Poopó Bolivias nest største innsjø. Den dekket et området på 3000 kvadratkilometer, tilsvarende seks ganger størrelsen av Oslo, på 3700 moh i Andesfjellene, og var en hovedkilde til fisk og selve livsgrunnlaget for menneskene i området.

Nå er vannet borte, og igjen ligger en øde saltørken. På den tørre saltmarken finner man inntørket fisk, døde fugler og husdyr. Fiskebåter ligger og tørker ut på de endeløse saltslettene, og gir et malplassert og absurd inntrykk.

Tørket ut

Satellittbilder fra Nasa viser den dramatiske utviklingen. I 2013 var innsjøen levende. I 2016 var den mer eller mindre borte. I desember 2017 var den offisielt erklært uttørket.

Medier hevder tørke, gruvedrift og landbruk har tappet innsjøen tom. Tusenvis av mennesker har flyttet fra det som en gang var frodige elvebredder.

– Innsjøen var vår mor og vår far, sier Adrián Quispe til New York Times. Han er en av fem brødre som jobbet som fiskere. Nå har de ingenting igjen.

UTTØRKET: Båter ligger på det som engang var sjøbynnen på innsjøen Poopo. Bildet er tatt 1. september 2017, men nylig offentliggjort. REUTERS/David Mercado Foto: David Mercado

Quispe tilhører Uru-Murato-folket. Dette er den eldste urbefolkningen i området. De har tilpasset seg klimaet og invasjoner i århundrer, men nå ser det ut som det er klimaendringene som skal gjøre slutt på levemåten deres.

– Kan være uopprettelig

Poopò ligger høyt oppe i slettemark i Andesfjellene, og har alltid vært sårbar for svingninger i nedbør og temperatur fordi den var så grunn, ifølge Nasa. På det dypeste var den rundt fem meter. Den var avhengig av å fylles opp i regntiden, og av smeltevann fra breene.

Men da regnet uteble, og breene smeltet bort, var innsjøen borte på kort tid.

To menn dytter en motorsykkel over den inntørkede innsjøen Poopo REUTERS/David Mercado Foto: David Mercado Urus Muratos-folket kommer med offergaver til Kota Mama (Mor vann) REUTERS/David Mercado Foto: David Mercado

Innsjøen tørket også ut i 1994, og det tok flere år før vannet var tilbake, og enda lenger før økosystemet rundt var tilbake.

Gjennomsnittstemperaturen i området har steget med én grad, og kulldriften har tappet grunnvannet til rekordlavt nivå, og mange frykter at det har gått så langt at innsjøen ikke vil komme tilbake.

«Irriversible endringer i økosystemet kan oppstå. Dette vil føre til massiv migrasjon og konflikter», står det i en forskningsrapport bestilt av bolivianske myndigheter.

SALTØRKEN: Det uttørkede området er om lag seks ganger større enn hele Oslos areal.

– Dette er et bilde på fremtidens klimaendringer, sier Dirk Hoffman, til The Guardian. Han er en tysk klimaforsker som jobber i Bolivian Mountain Research.

Hovedstad gikk tom for vann

Situasjonen i Bolivia er prekær. Tørkeperiodene varer lenger, og befolkningen i byene øker, og dermed øker vannbehovet. Hoffman har observert endringene over flere år.

I høyden i Andesfjellene ser han at utviklingen går skremmende fort. Hovedstaden La Paz ligger på 3500 meters høyde, og her var delvis uten vann i flere uker i 2016.

– De siste 25 årene har befolkningen i byene nesten fordoblet seg, men det er ikke bygget nye reservoarer. I Bolivia er tilgang på vann definert som en menneskrett i grunnloven, det er vel og bra, men når man ikke vet hvor mye vann man faktisk har, starter problemene, har Hoffman uttalt til Deutschlandfunk tidligere.